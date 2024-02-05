AMD تستعد لتقديم شريحة X870E الداعمة لسلسلة معالجات Ryzen 9000

تخطط شركة AMD لإطلاق سلسلة شرائح من فئة 800 للوحات الأم لتدعم معالجات Ryzen 9000 Granite Ridge من الجيل القادم، وأولى الشرائح التي ستدعم معالجات Granite Ridge الجديدة هي شريحة X870E.

قناة Moore’s Law is Dead على منصة يوتيوب أكدت عدة تفاصيل مهمة حول شريحة X870E الجديدة، بداية ستأتي شريحة X870E بدعم واجهة الاتصال PCIe 5.0، ودعم منافذ USB4 المستندة إلى وحدة تحكم المضيف ASM4242 من الجيل الأول من شركة ASMedia.

كما ستدعم معمارية Zen 5 وسلسلة الشرائح الجديدة من فئة 800 ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 بتردد يصل إلى 8000 ميجاهرتز مع تقنية EXPO، التي تساعد على كسر سرعة الذاكرة بنقرة زر واحدة.

وأضاف المصدر نفسه، أن الكشف عن أولى المعالجات المستندة إلى معمارية Zen 5 سيكون قبل صيف عام 2024، الجيد أن AMD تستعد أيضًا لتطوير معالجات Ryzen 9000 بإصدار X3D من المعمارية نفسها؛ مما يمنح الشركة القدرة على توجيه ضربة إضافية لإنتل بسبب قدرة معالجات Ryzen 9000 X3D على دفع مستوى الأداء بنسبة تصل إلى 15% تقريبًا، كما حدث مع سلسلة معالجات Ryzen 7000 X3D.

سلسلة معالجات Ryzen 9000 ستحتوي على 16 نواة و 32 خيطًا دون أي زيادة في عدد النوى مقارنة بسلسلة معالجات Ryzen 7000، لكن سيكون التركيز على تحسين مستوى IPC – وهي تعني عدد التعليمات أو الأوامر التي أصبح المعالج قادرًا على معالجتها خلال النبضة الواحدة للتردد – وإطلاق المعالجات بأسعار مغرية، ورفع أداء الذكاء الاصطناعي، إلخ.

وبحسب المعلومات المتداولة، ستكشف شركة AMD عن اللوحات الأم المستندة إلى سلسلة شرائح 800 في معرض Computex 2024 الذي سيقام في منتصف هذا العام.