هواوي تتصدر سوق الهواتف الذكية الصينية

عادت هواوي مرة أخرى إلى المركز الأول في سوق الهواتف الذكية في الصين في الأسبوعين الأولين من هذا العام، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الأبحاث كونتربوينت Counterpoint، مما زاد الضغط على آبل والمنافسين الرئيسيين في السوق الكبرى عالميًا للهواتف الذكية.

وتعد هذه أول مرة تستعيد فيها الشركة صدارة تصنيف مبيعات الهواتف الذكية في الصين منذ أن فرضت واشنطن عقوبات عليها وأضافتها إلى القائمة السوداء التجارية الأمريكية في شهر مايو 2019، مما أدى إلى شل أعمال الهواتف المحمولة المربحة للشركة.

وبدأ هذا الانتعاش من خلال إطلاق هواوي المفاجئ في شهر أغسطس الماضي لهاتفها الذكي Mate 60 Pro 5G بالإضافة إلى المنصة المحمولة البديلة لنظام أندرويد HarmonyOS.

ويأتي إطلاق Mate 60 Pro 5G بعد سنوات من إطلاق سلسلة Mate 40 في شهر أكتوبر 2020.

وساهم الولاء للعلامة التجارية بين المستهلكين الصينيين في شعبية هواتف 5G الجديدة من هواوي.

ولا تزال هواوي تواجه منافسة شديدة في الصين من آبل وبائعي الهواتف المحليين الرئيسيين، ويشمل ذلك شاومي وفيفو وأوبو، الذين يواصلون إطلاق نماذج الهواتف الذكية المتطورة.

ويعكس الطلب المحلي القوي لنماذج الهواتف الذكية الجديدة من هواوي رغبة المستهلكين في ترقية الهواتف وسط جهود بكين لتخفيف الضغوط المتزايدة الناجمة عن الديون والانكماش وضعف الثقة.

وأظهرت صناعة الهواتف الذكية في الصين علامات انتعاش في عام 2023 عندما نمت الشحنات بمقدار 6.5 في المئة سنويًا إلى 289 مليون وحدة، وفقًا لبيانات من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وشكلت العلامات التجارية المحلية مقدار 231 مليون وحدة، أو نحو 80 في المئة، من إجمالي الشحنات.

وأظهرت بيانات كاونتربوينت أن مبيعات قطاع الهواتف الذكية المتطورة في الصين نمت أيضًا بمقدار 37 في المئة خلال العام الماضي، وذلك بغض النظر عن الضعف العام في صناعة الهواتف الذكية العالمية.

وقادت آبل هذا القطاع من السوق في البلاد في النصف الأول من العام الماضي، في حين بدأت مبيعاتها تتقلص في الربع الثالث وسط دفعة قوية من البائعين الصينيين بقيادة هواوي.

وجاء ارتفاع مبيعات هواتف هواوي الذكية في الصين في وقت مبكر من هذا العام، في أعقاب انخفاض مبيعات آيفون في الربع الرابع.

ولا تزال آبل تحتل المرتبة الأولى بصفتها الشركة الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية في الصين في الربع الرابع والعام الماضي بأكمله، وفقًا لتقرير صادر عن شركة أبحاث التكنولوجيا IDC.

وأعلنت آبل في الأسبوع الماضي انخفاضًا بمقدار 13 في المئة تقريبا في إيراداتها من الصين الكبرى في الربع الرابع من عام 2023.

وانخفضت شحنات الهواتف الذكية الأسبوعية للشركة في الصين بمقدار 40 في المئة في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لمذكرة بحثية حديثة كتبها المحلل مينغ تشي كو.

وتوقع كو أن يستمر الاتجاه الهبوطي هذا العام، وكتب في المذكرة: “السبب الرئيسي هو عودة هواوي وحقيقة أن الهواتف القابلة للطي أصبحت تدريجيًا الخيار الأول للمستخدمين المتميزين في السوق الصينية“.