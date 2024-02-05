نوكيا وفيفو توقعان اتفاقية براءات اختراع الجيل الخامس

أوضحت نوكيا الفنلندية لمعدات الاتصالات أنها وقعت اتفاقية متعددة السنوات لترخيص براءة اختراع الجيل الخامس 5G لشركة الهواتف الذكية الصينية فيفو، مما أنهى نزاعًا دام عامًا بخصوص استخدام صانعة الهواتف الذكية الصينية لتقنية الجيل الخامس 5G الحاصلة على براءة اختراع للشركة الفنلندية في أجهزتها.

وقالت الشركة الفنلندية في بيان: “تحل الاتفاقية جميع الدعاوى القضائية المعلقة بخصوص براءات الاختراع بين الأطراف في جميع الولايات القضائية. تظل شروط الاتفاقية سرية كما هو متفق عليه بين الأطراف. نخطط للبدء بالكشف عن صافي المبيعات من الصفقة في الربع الأول من عام 2024”.

وكان لدى نوكيا وفيفو اتفاقية ترخيص براءة اختراع انتهت في عام 2021، وبدأت نوكيا إجراءات قانونية في عدد من البلدان بعد الفشل في الاتفاق على صفقة جديدة.

ووقعت نوكيا الكثير من اتفاقيات براءات اختراع الجيل الخامس 5G في العام الماضي، وأقنعت الشركة الفنلندية سابقًا أوبو بأنه من الأفضل الاستفادة من التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع من الشركات الأخرى عن طريق دفع ثمنها.

وتفيد اتفاقية الترخيص كلا الشركتين، وتحقق من خلالها فيفو مكاسب على المدى القصير، إذ يمكنها الآن العودة إلى السوق الألمانية بعد خسارة الدعوى القضائية التي رفعتها نوكيا.

وتعد هذه اتفاقية الترخيص الرئيسية السادسة للهواتف الذكية من نوكيا في الأشهر الثلاثة عشر الماضية، وتأتي بعد صفقات مع آبل وسامسونج وأوبو وهونر وهواوي.

وقالت الشركة: “أكملت نوكيا الآن تقريبًا دورة تجديد ترخيص الهاتف الذكي، وتظهر اتفاقيات الترخيص هذه معًا مساهمتنا الكبيرة في تطوير التقنيات الرئيسية التي تعتمد عليها صناعة الهواتف الذكية بأكملها، وتوفر استقرارًا طويل الأمد لأعمالنا للترخيص لسنوات قادمة”.

وأشارت الشركة في الشهر الماضي إلى أنها تتوقع أن يحقق قطاع ترخيص الملكية الفكرية على المدى المتوسط ما لا يقل عن 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار) من الأرباح التشغيلية في عام 2024، وهو رقم ليس كبيرًا بالنظر إلى أن الشركة استثمرت نحو 150 مليار يورو في البحث والتطوير.