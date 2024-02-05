أطلقت سامسونج أحدث هواتفها الرائدة وهي سلسلة هواتف Galaxy S24 مع تحسينات قوية في الأداء، وتغييرات قليلة في التصاميم الخارجية.

سنتحدث في هذا المقال عن الهاتف الأصغر في السلسلة وهو Galaxy S24 وتحديدًا الإصدار العالمي منه الذي يعمل بمعالج Exynos 2400 من سامسونج.

يأتي Galaxy S24 بتصميم مشابه كثيرًا لتصميم الطراز السابق Galaxy S23، لكن الحافات مسطحة، وقد حصل على ترقيات في مواصفات الشاشة ونظام الكاميرا وسعة البطارية، بالإضافة إلى دعم مزايا الذكاء الاصطناعي.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف سامسونج Galaxy S24 الجديد:

التصميم:

يمتاز هاتف سامسونج Galaxy S24 الجديد بحجمه الصغير ووزنه الخفيف، وتصميمه الأنيق المُحسّن مقارنةً بالطراز السابق، فهو يضم إطارًا مسطحًا غير لامع، ويحتوي على حافات أرق؛ مما منح الشاشة مساحة أوسع مقارنةً بالطراز السابق.

يأتي Galaxy S24 في صندوق مع كابل للشحن، ولا يأتي مع شاحن، ولكن خلال مدة الطلب الأولي كانت سامسونج توفر شاحنًا سريعًا بقوة قدرها 25 واطًا وحافظة للهاتف، وكانت تبيع الطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت بسعر الطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت.

يتوفر هذا الهاتف بسبعة ألوان، هي: الأسود (Onyx Black)، والرمادي (Marble Grey)، والبنفسجي (Cobalt Violet)، والأصفر (Amber Yellow)، والألوان الثلاثة التالية حصرية في متجر سامسونج الإلكتروني:

البرتقالي (Sandstone Orange).

الأزرق (Sapphire Blue).

الأخضر (Jade Green).

حسّنت سامسونج جودة التصنيع والمتانة في طراز S24 مقارنةً بالطراز السابق؛ إذ يضم الطراز الحديث إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم من نوع (Armor aluminum 2) الذي يمتاز بالمتانة والقدرة على مقاومة الخدوش، وتغطي الجهة الأمامية طبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass Victus 2)، والجهة الخلفية أيضًا مغطاة بطبقة زجاجية من النوع ذاته.

يدعم هذا الهاتف مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68؛ إذ يتحمل الغمر في الماء إلى عمق يصل إلى متر ونصف لمدة قدرها نصف ساعة.

يضم Galaxy S24 مستشعرًا لبصمات الأصابع مدمجًا تحت الشاشة، يمتاز بالدقة وسرعة الاستجابة ويعمل بنحو جيد عند وضع طبقة واقية زجاجية على الشاشة. ويمتاز هذا الهاتف بأنه مريح عند الإمساك به واستخدامه، وحجمه الصغير يسمح لك باستخدامه بسهولة بيد واحدة.

الشاشة:

يضم هاتف Galaxy S24 شاشة من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بمقاس قدره 6.2 بوصات، تمتاز بحافات رقيقة، وبدقة قدرها 1080 × 2340 بكسلًا، وبكثافة قدرها 416 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث ديناميكي يتغير بين 1 و 120 هرتزًا بفضل تقنية LTPO، كما تدعم الشاشة تقنية +HDR10، وهي محمية بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2.

وأبرز ترقية حصلت عليها الشاشة في هاتف إس24 مقارنةً بالطراز السابق هي ذروة السطوع؛ إذ تبلغ 2600 شمعة في المتر المربع وهي أكثر إشراقًا من شاشة Galaxy S23 بنسبة قدرها 50%.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy S24 على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلّي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة، كما تدعم الشحن اللاسلكي (Qi) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

تستمر بطارية هذا الهاتف بالعمل لمدة قدرها 12 ساعة من الاستخدام المكثف، ولمدة قدرها 17 ساعة و40 دقيقة من بث مقاطع الفيديو، ولمدة قدرها 9 ساعات من تصفح الويب، ولمدة قدرها 7 ساعات ونصف من اللعب بألعاب الفيديو.

المعالج والأداء:

يعمل الإصدار العالمي من هاتف Galaxy S24 بمعالج سامسونج (Exynos 2400) الذي يحتوي على عشر نويات، والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Xclipse 940).

يعمل هذا الهاتف بأحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد وبأحدث إصدار من واجهة المُستخدم One UI من سامسونج؛ إذ يعمل بنظام أندرويد 14 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 6.1 التي تحتوي على العديد من المزايا الجديدة، ويضم هذا الهاتف المساعد الذكي Galaxy AI الجديد من سامسونج الذي يوفر مجموعة متكاملة من مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في تطبيقات الهاتف الأساسية، وتسهل أداء العديد من المهام وتُحسّن الإنتاجية وتجربة استخدام هاتف Galaxy S24 الجديد.

وأبرز هذه المزايا: مزية الترجمة الفورية للمكالمات في تطبيق الهاتف، ومزية مساعد الدردشة (Chat Assist) الجديدة، التي تساعدك في كتابة الرسائل وترجمتها، بالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في تطبيق الملاحظات التي يمكنك تعرّف كيفية استخدامها في مقال: “كيفية استخدام مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في تطبيق الملاحظات في هواتف Galaxy S24“.

سيحصل هذا الهاتف على تحديثات لنظام التشغيل وواجهة المستخدم والتحديثات الأمنية لمدة قدرها سبع سنوات. وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين، يتوفر هاتف Galaxy S24 بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

الكاميرا:

يحتوي هاتف Galaxy S24 على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تأتي بالمواصفات التالية:

العدسة الأساسية: واسعة (wide) بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8.

العدسة الثانية: مقرّبة (telephoto) بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

العدسة الثالثة: فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

يمتاز هاتف سامسونج Galaxy S24 بقدرته على التقاط صور عالية الجودة والوضوح، وبفضل المساعد الذكي Galaxy AI ستلاحظ تغييرًا في ألوان الصور مقارنةً بالطراز السابق، فلن تظهر الألوان مشبعة كالتي تُنتجها كاميرات هواتف سامسونج جالاكسي السابقة، وستلاحظ أن الصور التي تُنتجها كاميرا هذا الهاتف تتضمن ألوانًا طبيعية وغير مشبعة بنحو لافت.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم Galaxy S24 مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور بسهولة بعد التقاطها، ويمكنك تعرّف أبرز هذه المزايا في مقال: “أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة لتحرير الصور في هواتف Galaxy S24“.

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية في هذا الهاتف تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وتدعم الكاميرا الأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع هاتف Galaxy S24 بسعر يبدأ من 3249 ريالًا سعوديًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy S24 الجديد:

Samsung Galaxy S24 المعالج الإصدار الخاص بالولايات المتحدة، وكندا: معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الإصدار العالمي: معالج سامسونج Exynos 2400 الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة 6.2 بوصات من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X). خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E/7، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. البطارية 4000 ميلّي أمبير/ الساعة. الألوان الأسود، والأخضر، والبنفسجي، والرمادي، والأزرق، والأصفر، والبرتقالي. الوزن 167 جرامًا. السعر يبدأ من 3249 ريالًا سعوديًا .