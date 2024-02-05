مايكروسوفت تعتزم إطلاق إصدار جديد من ويندوز العام الجاري

تخطط شركة مايكروسوفت لإطلاق إصدار جديد من نظام التشغيل ويندوز منتصف العام الجاري، وفقًا لتصريحات رسمية للرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، كريستيانو أمون.

وأشار أمون خلال الكشف عن النتائج المالية الأخيرة للشركة إلى أن الشركة تتبع إطلاق الحواسيب التي ستحمل معالج “سنابدراجون إكس إيليت” الخاص بها مع الإصدار الجديد من نظام ويندوز الذي يحمل كثيرًا من مزايا الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أمون أن إطلاق تلك الأجهزة يبدأ منتصف العام الجاري قبل موسم العودة إلى الدراسة.

وتتماشى تلك التصريحات مع تصريحات أخرى سابقة لشركة إنتل والعديد من التقارير الصحفية الأخرى التي أشارت إلى الموعد نفسه، لكن دون توضيح إذا كان الإصدار المنتظر من نظام ويندوز سيكون ترقية كبرى لنظام ويندوز 11 الحالي أو نظام ويندوز 12 الجديد.

وترجح التقارير السابقة أن الإصدار التالي من نظام ويندوز هذا العام سيكون تحديثًا كبيرًا لنظام ويندوز 11، وقد يحمل اسم Windows 11 24H2، وستجري فيه مايكروسوفت تغييرًا جوهريًا كبيرًا، إذ سيعتمد على قاعدة تعليمات برمجية جديدة، تُسمى جرمانيوم Germanium، ويتوقع أن تُحدث فارقًا لمستوى الأداء والأمان في نظام ويندوز.

وسيتوفر الإصدار الجديد من نظام ويندوز أولًا في الحواسيب الجديدة التي ستُطرح منتصف العام الجاري، في حين سيتوفر لباقي الأجهزة التي تعمل حاليًا بنظام ويندوز 11 في وقتٍ لاحق من العام، وقد تظل بعض المزايا مقتصرة على الأجهزة الجديدة فقط بفضل المعالجات الجديدة فيها المصممة لتسهيل عمل مزايا الذكاء الاصطناعي.