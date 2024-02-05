كيفية استخدام مزية تحسين الصور بالذكاء الاصطناعي الجديدة في هواتف Galaxy S24

تدعم سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S24 الجديدة المساعد الذكي Galaxy AI الذي يوفر مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تُسهّل أداء العديد من المهام، منها: إجراء تعديلات احترافية في الصور دون الحاجة إلى خبرة سابقة في مجال تحرير الصور، ودون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات تابعة لجهات خارجية.

إذ تتضمن هواتف سامسونج الجديدة مجموعة من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحرير الصور وتحسينها بسهولة، ومنها: مزية Remaster التي تُحسّن الصور عن طريق إزالة الظلال والانعكاسات، وإزالة بعض العناصر غير المرغوب فيها ببضع نقرات فقط.

كيفية استخدام مزية Remaster لتحسين الصور بالذكاء الاصطناعي في هواتف Galaxy S24:

تتوفر مزية Remaster المدعومة بالذكاء الاصطناعي حصريًا في هواتف Galaxy S24 الجديدة، فإذا كنت تمتلك واحدًا من هذه الهواتف وترغب في استخدامها، فاتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق المعرض (Gallery) في هاتفك. انقر فوق الصورة التي تريد تحريرها أو تحسينها. مرر إلى الأعلى، ثم انقر فوق خيار Remaster في الزاوية اليُسرى السفلية. ستظهر مجموعة من التعديلات المقترحة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. تشمل بعض الأمثلة: القدرة على إزالة الظلال أو الانعكاسات، أو محو شخص أو عنصر لا تريده. انقر فوق التعديل المقترح الذي تريد استخدامه، وشاهد التغييرات في الصورة، ثم انقر فوق زر (حفظ) Save لحفظ التغييرات التي أجريتها. إذا لم تعجبك التعديلات يمكنك استرجاع الصورة القديمة، ويمكنك أيضًا مقارنة الإصدارين من الصورة باستخدام المؤشر الخاص بالمزية.

ما المزايا الأخرى المتوفرة في هواتف Galaxy S24 لتحرير الصور ومقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟

إليك بعض مزايا الذكاء الاصطناعي الأخرى المتوفرة في هواتف سامسونج Galaxy S4 الجديدة لتحرير الصور ومقاطع الفيديو:

خاصية Super HDR المُحسّنة: حدّثت سامسونج خاصية Super HDR لتبدو اللقطة في أثناء المعاينة مثل اللقطة النهائية، وبهذه الطريقة يمكنك رؤية مدى وضوح الصورة ومقاطع الفيديو قبل التقاطها.

حدّثت سامسونج خاصية Super HDR لتبدو اللقطة في أثناء المعاينة مثل اللقطة النهائية، وبهذه الطريقة يمكنك رؤية مدى وضوح الصورة ومقاطع الفيديو قبل التقاطها. مزية التحرير التوليدي Generative Edit: هي مزية تُستخدم لتوسيع الصور وملء الأجزاء الجديدة بخلفية مطابقة لخلفية الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

هي مزية تُستخدم لتوسيع الصور وملء الأجزاء الجديدة بخلفية مطابقة لخلفية الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. مزية Instant Slow-Mo: هي مزية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل مقاطع الفيديو العادية إلى مقاطع فيديو بطيئة الحركة، حتى لو صوّرتها باستخدام وضع التصوير العادي؛ إذ يمكن لمزية Instant Slow-Mo الجديدة إنشاء إطارات إضافية بناءً على الحركات في الفيديو لإبطاء اللحظات السريعة.