شركة سناب تفصل 10% من موظفيها

أعلنت شركة سناب، مالكة منصة سناب شات، فصل ما يزيد على 500 موظف، وهو ما يمثل 10% من إجمالي القوى العاملة فيها.

وبررت الشركة إعادة هيكلة فريقها بكونها خطوة ضرورية من أجل “دفع النمو”، مضيفة أنها ستتحمل تبعات تلك الخطوة بدفع تعويضات نهاية الخدمة للموظفين التي تتراوح بين 55 و 75 مليون دولار أمريكي قبل الضرائب، بالإضافة إلى رسوم أخرى ذات صلة تتجاوز 50 مليون دولار أمريكي، وستُضمن تلك التكاليف في النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، وفقًا للشركة.

وأضافت الشركة في تصريحات رسمية لموقع TechCrunch التقني أنها تعيد تنظيم فريق العمل من أجل “تقليل التسلسل الهرمي وتعزيز التعاون الشخصي”، مؤكدةً دعم الموظفين المغادرين وامتنانها لعملهم ومساهماتهم في الشركة.

وتُعد تلك الموجة الثانية من عمليات تسريح الموظفين في غضون أشهر قليلة بعد موجة أولى تضمنت فصل عدد أصغر من الموظفين أواخر العام الماضي في قسم المنتجات، كما أغلقت الشركة قسم خدمات الشركات بعد أقل من عام، ولم تؤت استثمارات الشركة في مجال الأجهزة ثمارها حتى الآن.

ومن جهة أخرى، تشهد خدمة سناب شات بلس +Snapchat المأجورة زيادة في عدد المشتركين، إذ وصل عددهم إلى أكثر من 7 ملايين مشترك بحلول نهاية العام الماضي.

وكانت سناب قد أجرت أيضًا عملية فصل كبيرة للموظفين وصلت نسبتها إلى 20% من موظفيها خلال عام 2022 السابق.

وبلغ عدد الموظفين المفصولين في القطاع التقني زهاء 170 ألف موظف خلال عام 2023، واستمرت عمليات الفصل مع بداية العام الجاري، إذ فُصل أكثر من 30 ألف موظف خلال شهر يناير/ كانون الثاني السابق.