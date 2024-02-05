شركة تايوانية تحول بطاقة إنتل Arc A370M المحمولة إلى بطاقة مكتبية

كشفت شركة Advantech التايوانية عن البطاقة الرسومية الجديدة EAI-3100، لكن اللافت هو أن هذه البطاقة تحمل اسم إنتل Arc A370M أيضًا، وحرف M يدل على أنها بطاقة رسومية مخصصة للحواسيب المحمولة، مما يعني أن شركة Advantech حولت بطاقة Arc A370M المحمولة إلى بطاقة رسومية مكتبية.

البطاقة الرسومية المكتبية EAI-3100 تعتمد على وحدة معالجة الرسوم DG2-128 نفسها المستخدمة مع بطاقة Arc A370M والمستندة إلى معمارية Xe-LP. المختلف في هذه البطاقة هو أن شركة Advantech زودتها بمبرد هوائي بحجم كبير مصنوع من الألمنيوم ويغطي لوحة الدارة المطبوعة للبطاقة كاملة، مع إضافة مروحة بحجم قدره 40 ملم لتبريد البطاقة.

هذا التصميم سمح للبطاقة بأن تعمل بكامل قوتها بمعدل استهلاك الطاقة الذي يصل إلى 60 واطًا، مقارنة بمعدل استهلاك الطاقة الذي يصل إلى 35 واطًا مع بطاقة إنتل Arc A370M المخصصة للأجهزة المحمولة، كما أن هذه البطاقة تدعم واجهة الاتصال PCI Express 4.0 x8 دون مشكلة.

اللافت أيضًا أن شركة Advantech لم ترفع من تردد بطاقة EAI-3100 القياسية، لتعمل البطاقة بتردد قدره 1.55 جيجاهرتز، مع ذاكرة GDDR6 بحجم قدره 4 جيجابايت.

ومن ناحية مستوى أداء بطاقة EAI-3100 مع الألعاب، فإنها لا تختلف عن مستوى أداء بطاقة Arc A370M المحمولة؛ إذ تستطيع تشغيل الألعاب بدقة عرض قدرها 1080 بكسلًا مع معدل إطارات مقبول وإعدادات رسومية متوسطة. ويمكن القول إن بطاقة EAI-3100 مشابهة لمستوى أداء بطاقة إنفيديا RTX 3050 المحمولة.

تكمن المعضلة الكبرى في تعريفات البطاقة الرسومية Arc؛ لأن تعريفات إنتل لم تستطع حتى اليوم الوصول إلى مستوى الأداء المطلوب، وتحاول إنتل تحسين تعريفاتها مع كل إصدار جديد.

أخيرًا، تأتي هذه البطاقة مع منفذي DP 1.4a، ومنفذي HDMI 2.0b، وليس هناك معلومات عن سعر البطاقة.