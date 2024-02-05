شركاء AMD يشترون بطاقة Instinct MI300X بسعر يبلغ 15 ألفَ دولارٍ

يبدو أن AMD قد بدأت رسميًا بشحن شحنات ضخمة من وحدة معالجة الرسوم المخصصة للذكاء الاصطناعي Instinct MI300X بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسوم MI300A المستندة إلى معمارية CDNA 3.

وفقًا للمعلومات التي أكدها موقع SeekingAlpha، حصل بعض العملاء على أولى بطاقات MI300X لكن الملاحظ هو اختلاف الأسعار الذي يعود إلى عدد البطاقات المشحونة للعميل وعوامل أخرى متعلقة بنوع الشركة المرسل إليها. لكن في جميع الأحوال، تعد بطاقات Instinct أرخص ثمنًا بكثير من بطاقة إنفيديا H100.

وعادة لا تكشف شركة إنفيديا أو AMD عن أسعار هذا النوع من البطاقات المخصصة للشركات، لكن استطاع موقع SeekingAlpha الحصول على هذه التفاصيل المهمة.

يبدو أن إنفيديا تبيع هذا النوع من البطاقات الرسومية مثل بطاقة H100 بسعر يصل إلى أربعة أضعاف سعر بطاقة MI300X المنافسة لها. كما أن AMD تبيع بطاقة Instinct MI300X بحجم ذاكرة يصل إلى 192 جيجابايت لشركة مايكروسوفت بسعر يبلغ 10 آلاف دولارٍ للبطاقة الواحدة.

إذ يُعتقد أن عملاقة البرامج والخدمات السحابية مايكروسوفت من أكثر المستهلكين لهذه البطاقات في الوقت الراهن، والعديد من المصادر تؤكد أن مايكروسوفت تعتمد على بطاقات MI300X في تشغيل برنامج جي بي تي-4.

اللافت أن الشركات الأخرى تحصل على بطاقة MI300X بسعر أغلى ثمنًا، إذ يتعين على تلك الشركات دفع مبلغ يصل إلى 15 ألف دولارٍ مقابل بطاقة Instinct MI300X للاستفادة منها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة العالية الأداء (HPC). السعر المحدد من AMD يعد أدنى بكثير مما تفرضه إنفيديا على بطاقة H100 التي تأتي بحجم ذاكرة يصل إلى 80 جيجابايت والتي تباع بسعر يصل إلى 40 ألف دولارٍ.

ونظرًا إلى أن العديد من تطبيقات ومهام الذكاء الاصطناعي محسّنة لتعمل مع واجهة إنفيديا كودا (CUDA)، وهي منصة وواجهة برمجية رسومية تسمح للمبرمجين باستخدام قوة المعالجة الموازية للبطاقات الرسومية في مهام الحوسبة؛ ويستطيع المبرمجون التحكم فيها باستخدام لغات البرمجة القياسية، فإن الإقبال على وحدات معالجة الرسوم الخاصة بإنفيديا يعد هائلًا.

وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل شركة إنفيديا تبيع منتجاتها المستندة إلى معمارية Hopper بمبالغ مالية ضخمة. وفي الوقت نفسه، تحاول AMD جذب العملاء إلى سلسلة بطاقات Instinct MI300، المستندة إلى معمارية CDNA 3، بسعر منخفض نسبيًا.

ويعتقد كريستوفر دانلي، المحلل في مجموعة سيتي، أن مبيعات AMD التي تبلغ 3.5 مليارات دولارٍ تمثل أدنى من القيمة الحقيقية، إذ يعتقد أيضًا أن AMD يمكن أن تحقق مبيعات تصل إلى 5 مليارات دولارٍ من وحدات معالجة الرسوم الخاصة بمراكز البيانات هذا العام، ومبيعات تصل إلى 8 مليارات دولارٍ في عام 2025.

أخيرًا، تواصلت عدة وسائل إعلامية مع شركة AMD للحديث بخصوص هذا الأمر، لكن التصريح الوحيد الذي صدر من AMD هو أنها لا تنشر هذه الأسعار علنًا.