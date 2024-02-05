سامسونج توقع اتفاقًا مع كوالكوم من أجل معالجات سنابدراجون

وقعت شركة سامسونج اتفاقًا يمتد لسنوات مع شركة كوالكوم من أجل الحصول على معالجات سنابدراجون لاستخدامها في هواتف جالاكسي المستقبلية.

وقالت شركة كوالكوم إن ذلك الاتفاق يُعد امتدادًا “للشراكة الاستراتيجية الناجحة” بين الشركتين، مؤكدةً دور معالجات سنابدراجون 8 الجديدة في تمكين مزايا الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية، دون الإشارة على وجه التحديد إلى عدد السنوات التي يشملها الاتفاق.

وكانت سامسونج قد أطلقت حديثًا سلسلة هواتف جالاكسي S24 الرائدة بكثير من مزايا الذكاء الاصطناعي، واعتمدت في بعض إصداراتها على معالجات كوالكوم سنابدراجون 8 جين 3 بالإضافة إلى معالجها الخاص إكسينوس 2400.

واستنادًا إلى ذلك الاتفاق، يتوقع أن تستمر سامسونج في الاعتماد على معالجات كوالكوم في هواتفها الرائدة من سلسلة “إس”، بالإضافة إلى هواتفها القابلة للطي من سلسلة “زد”، كما يشير الاتفاق إلى ابتعاد الشركة الكورية عن استخدام معالجات ميدياتيك المنافسة في هواتفها المرتفعة الثمن.

وأُعلن الاتفاق خلال عرض النتائج المالية لشركة كوالكوم للربع المالي الأخير من عام 2023، حيث بلغت عوائدها زهاء 10 مليارات دولار أمريكي بصافي أرباح قدرها 2.77 مليار دولار أمريكي.

وتشير التقارير إلى أن سامسونج تعمل على معالج إكسينوس 2500 الذي تنوي استخدامه بجانب معالجات سنابدراجون في هواتفها المميزة مستقبلًا، وستعتمد على الجيل الثاني من تقنية التصنيع البالغ قدرها 3 نانومتر.

وكانت آبل هي الأخرى قد مددت اتفاقية تراخيص مودم الجيل الخامس 5G الخاص بشركة كوالكوم حتى شهر مارس 2027.