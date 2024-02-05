دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومايكروسوفت تتعاونان لتعزيز الإبتكار

وقعت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي اليوم اتفاقية مع شركة مايكروسوفت لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار والتنمية في الإمارة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

ويركز العمل مع مايكروسوفت في الاستفادة من الحلول التقنية الذكية والتطبيقات لتحقيق أهداف التحول الرقمي ضمن قطاعات الخدمات اللوجستية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم.

وتعليقًا على هذا التعاون؛ قال هادي بدري؛ المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: “إن هذا التعاون يرتكز على الإمكانات الهائلة والمعرفة الفريدة لدى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومايكروسوفت، وهو ما يعكس قدرة دبي على بناء شراكات مميزة بين القطاعين العام والخاص”.

وأضاف قائلًا: “إن التعاون مع مايكروسوفت يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ إستراتيجية التطوير التي نعتمدها من خلال استثمار نقاط القوة لدى شركائنا في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي من شأنه تسهيل عملية النمو الاقتصادي من خلال الاستفادة من المعارف والخبرات التقنية الواسعة وفرص التوجيه في القطاعات الرئيسية”.

وأوضح بدري؛ أن مايكروسوفت أظهرت منذ فترة طويلة التزامها بتعزيز جهود التطوير في دبي، وذلك بعد أن افتتحت مقرها الإقليمي في الإمارة منذ قرابة 25 عامًا، واختارت الشركة دبي قبل خمس سنوات لتكون أول مركز بيانات لها في الشرق الأوسط، مما سهل عملية التحول التكنولوجي في المدينة، حيث عملت كمنصة للاستفادة من التقنيات الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي.

دفع عجلة الابتكار:

من جانبه، قال نعيم يزبك؛ المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات: “تسرنا المساهمة في ترسيخ مكانة دبي البارزة بين قادة قطاع التكنولوجيا العالمي، وتعكس خطة التعاون التزام الطرفين بدفع عجلة الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وبناء منظومة مزدهرة وقائمة على المعرفة للمستقبل”.

وأكدت مايكروسوفت مجددًا التزامها بتوفير حلول تقنية متقدمة لتطوير شبكة الخدمات اللوجستية في دبي. وتركز المبادرة في تطوير منصة متكاملة للتجارة، لتسهيل العمليات وتحسين القدرة التنافسية العالمية، ولا يقتصر هذا التعاون على تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية، بل يتماشى أيضًا مع الهدف الإستراتيجي المتمثل في استقطاب الشركات الرائدة المصنعة للأجهزة، وترسيخ مكانة دبي في مجال الخدمات اللوجستية على المستوى العالمي.

دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال:

تعتمد مايكروسوفت على مواردها وخبراتها لتسهيل حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا عليها، وتعزيز آفاق النجاح والابتكار.

وانطلاقًا من سعيها لترسيخ حضور دبي كمركز للابتكار والتكنولوجيا، تقدم مايكروسوفت للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الرئيسية حلولًا تكنولوجية متطورة بأسعار معقولة، مما يساهم في تحسين إنتاجية تلك الشركات وتحفيزها لاستخدام البيانات بما يمكنها من تعزيز النمو والابتكار في المدينة.

التعليم الرقمي:

يشكل التطور الرقمي للمؤسسات التعليمية في دبي إحدى الركائز الأساسية للتعاون، مع التركيز في قطاع التعليم العالي. وتهدف خطة التعاون إلى ترسيخ مكانة دبي باعتبارها رائدة في قطاع التعليم الرقمي، وذلك من خلال إدماج حلول مايكروسوفت المبتكرة ومنهجيات التدريس. ويسعى التعاون أيضًا إلى ضمان ريادة المؤسسات التعليمية في دبي في عصر التعلم الرقمي والابتكار.