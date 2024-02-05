جيجابايت تعلن إطلاق سلسلة بطاقات RTX 40 EAGLE OC ICE

أعلنت شركة جيجابايت إطلاق سلسلة بطاقات RTX 40 EAGLE OC ICE المستندة إلى معمارية إنفيديا ADA Lovelace، إذ تقدم سلسلة EAGLE OC ICE تصميمًا جديدًا باللون الأبيض.

وتأتي سلسلة بطاقات RTX 40 EAGLE OC ICE مع أداء استثنائي يلبي احتياجات اللاعبين ومطوري الذكاء الاصطناعي نظرًا إلى أن معمارية ADA Lovelace ركزت على تحسين أداء تلك المعالجات مع مهام الذكاء الاصطناعي المتنوعة. سلسلة بطاقات جيجابايت RTX 40 EAGLE OC ICE تأتي مع أربعة طُرز وهي: بطاقة RTX 4070 Ti SUPER، وبطاقة RTX 4070 SUPER، وبطاقة RTX 4060 Ti، وبطاقة RTX 4060.

من مزايا سلسلة EAGLE OC ICE قدومها بتصميم خارجي أبيض اللون يشبه التصميم المستقبلي؛ إذ تأتي هذه البطاقات بغطاء خلفي وواجهة بيضاء اللون، مع رسومات ورموز وأشكال هندسية مستوحاة من الفضاء، مما يوفر مظهرًا فريدًا باللون الأبيض.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي بطاقة RTX 4070 Ti SUPER EAGLE OC ICE 16G وبطاقة RTX 4070 SUPER EAGLE OC ICE 12G بإضاءة RGB، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص ألوانٍ وأنماطٍ مختلفة مع برنامج GIGABYTE CONTROL CENTER.

وتعتمد بطاقات RTX 40 EAGLE OC ICE على المبرد الهوائي الضخم WINDFORCE الذي يتميز بثلاث مراوح ثلاثية الأبعاد بشفرات فريدة من نوعها قادرة على زيادة ضغط التدفق الهوائي؛ لأن المروحة الوسطى تدور بعكس جهة دوران المروحة اليمنى واليسرى مما يساعد على تحسين تدفق الهواء باتجاه زعانف الألمنيوم، مع أنابيب نحاسية عالية الجودة قادرة على امتصاص الحرارة من سطح وحدة معالجة الرسوم ودوائر الطاقة ورقاقات الذاكرة.

تستخدم مراوح WINDFORCE مادة تشحيم مصنوعة من الجرافين، مما يزيد من عمر المروحة الافتراضي قرابة 2.1 مرة مقارنة بالتصميم التقليدي.

ويتيح مفتاح البيوس BIOS المزدوج الموجود على لوحة الدارة المطبوعة للبطاقة القدرة على الاختيار بين وضعين؛ أحدهما: وضع كسر السرعة (OC) الذي يمنح المستخدمين الأداء الأمثل، والثاني هو الوضع الصامت (SILENT) الذي يمنح المستخدمين تجربة أكثر هدوءًا.