تيليجرام تحدّث الرسائل المحفوظة

أطلقت منصة المراسلة الفورية تيليجرام تحديثًا جديدًا يضم كثيرًا من المزايا الجديدة أبرزها تحديث قسم الرسائل المحفوظة وتحسين الرسائل الصوتية، بالإضافة إلى مزايا أخرى.

وتهدف المنصة إلى جعل قسم الرسائل المحفوظة مساحة منظمة لتخزين الروابط والملفات والملاحظات وغيرها، إذ أضافت ميزة الوسوم لتحسين تنظيم محتوى الرسائل المحفوظة والوصول إليها، كما أصبح بالإمكان تنظيم المحتوى بحسب المحادثة المحوّل منها، سواء من الدردشة الفردية أو من المجموعات أو القنوات.

ومن الجدير بالذكر أن ميزة استخدام الوسوم في الرسائل المحفوظة ستكون مقتصرة فقط على مشتركي خطة “تيليجرام بريميوم” المأجورة، ولن تكون متاحة لكافة المستخدمين في الوقت الحالي.

وأضافت المنصة أيضًا تبويبًا للرسائل “المحفوظة”، يمكن الوصول إليه من قسم الوسائط المتبادلة الموجود في كافة المحادثات والقنوات والمجموعات، لتسهيل الوصول إلى الرسائل المحفوظة، كما تطورت خاصية البحث بتسهيل التنقل عبر نتائج البحث وإمكانية معاينتها كقائمة مختصرة.

ويمكن للمستخدمين الآن مع التحديث الجديد استعراض القصص داخل المنصة أسرع بأربع مرات من السابق، كما وفرت تيليجرام إمكانية التحكم في سرعة تشغيل القصص، وأما أصحاب الاشتراكات المميزة، فسيُتاح لهم عرض القصص بجودة عالية.

ويضيف التحديث الجديد أيضًا مزايا أخرى مثل إرسال رسائل صوتية أو مرئية تُعرض مرة واحدة فقط، وإمكانية إيقاف التسجيل مؤقتًا ثم استئنافه، وإمكانية معرفة وقت قراءة الرسائل في المحادثات الخاصة، وتصميم جديد لجهات الاتصال التي تُشارك عبر التطبيق، وإمكانية تغيير شكل أيقونة التطبيق في نظام ماك، وغيرها.

ويمكن للمستخدمين تحميل التحديث الجديد للتطبيق عبر مختلف المنصات من أجل الاستمتاع بالمزايا الجديدة فيه.