الإنفاق على الخدمات السحابية يصل إلى مستويات قياسية

بلغ الإنفاق العالمي على خدمات البنية التحتية السحابية مستويات غير مسبوقة، إذ وصل إلى 73.7 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأخير من عام 2023، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي.

ووفقًا لتقرير جديد نشرته مؤسسة Synergy لأبحاث السوق، فإن ذلك النمو يرجع إلى انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من خدمات الإنتاجية المستندة إلى السحابة.

وتحتل أمازون المرتبة الأولى كأكبر شركة مقدمة للخدمات السحابية في العالم، إذ تبلغ حصتها السوقية 31%، تليها مايكروسوفت وجوجل بحصة سوقية قدرها 24% و 11% على الترتيب، وقد شهدت الشركتان نموًا ملحوظًا خلال عام 2023 الماضي.

وتستحوذ الشركات الثلاثة السابق الإشارة إليها على ثلثي الحصة السوقية العالمية للخدمات السحابية، وهو ما استدعى تدقيقًا في هيمنة تلك الشركات على ذلك القطاع في بعض الدول مثل المملكة المتحدة للتحقق من وجود ممارسات احتكارية لها.

وشهدت شركات هواوي وأوراكل والصين للاتصالات وVMware نموًا على أساس سنوي أيضًا، في حين انخفضت الحصة السوقية لشركتي IBM وAlibaba خلال عام 2023.

وبلغت إيرادات خدمات البنية التحتية السحابية إجمالًا نحو 270 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023، مع توقعات باستمرار ذلك النمو مستقبلًا ليصل إلى 500 مليار دولار أمريكي خلال وقت قريب مع استمرار التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستزيد معدلات النمو السنوية للخدمات السحابية بنسبة كبيرة تفوق السنوات السابقة، بالإضافة إلى توسع الحكومات والشركات في الاعتماد على الحوسبة السحابية عالميًا.