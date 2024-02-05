أسوس تقدم شاشتها الجديدة ROG Strix XG27ACS الداعمة لتقنية إنفيديا G-Sync

أعلنت شركة أسوس إطلاق أحدث شاشة LCD مخصصة للاعبين باسم ROG Strix XG27ACS من فئة منتجات ROG المشهورة بجودة تصنيعها.

وتأتي هذه الشاشة مع لوحة Fast IPS بحجم قدره 27 بوصة ودقة عرض قدرها WQHD أو 2560 × 1440 بكسلًا، مع معدل تحديث متحرك قدره 180 هرتزًا، بمعدل سطوع يصل إلى 400 شمعة في المتر المربع، وزمن استجابة قدره 1 ميلي/ الثانية، ونسبة تباين تصل إلى 1000:1، ونسبة عرض إلى ارتفاع تصل إلى 16:9، مع مساحة ألوان DCI-P3 بنسبة قدرها 97% و sRGB بنسبة قدرها 133%.

بالإضافة إلى حصولها على شهادة DisplayHDR 400 التي تضمن حصول المستخدم على صور غامرة ومذهلة، مع دعم تقنية المدى الديناميكي العالي (HDR)، ودعم تقنية (ELMB) الحصرية من أسوس التي تسمح برؤية أكثر وضوحًا للحركة في الألعاب السريعة مثل ألعاب سباق السيارات، وتقنية (Shadow Boost) التي تحسن من الرؤية في المشاهد المظلمة.

وتتميز هذه الشاشة بمعدل تحديث متحرك قدره 180 هرتزًا؛ مما يضمن تجربة لعب سلسة وسريعة الاستجابة خاصة أنها تدعم تقنية إنفيديا G-SYNC وتقنية AMD FreeSync. هذه التقنية تعمل على جعل معدلات التحديث متحركة وغير ثابتة بنحوٍ متزامن مع معدلات إطار البطاقة الرسومية لمنع حدوث مشكلة اضطراب أو اهتزاز المشاهد المعروضة على الشاشة أثناء اللعب.

وتحتوي هذه الشاشة على منفذ HDMI 2.0، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ USB-C القادر على توفير طاقة تصل إلى 7.5 واط، ومنفذ صوت قدره 3.5 ملم. كما يسمح المسند الخاص بالشاشة بالإمالة من -5 إلى 20 درجة، والدوران من -45 إلى 45 درجة، وتعديل الارتفاع من 0 إلى 120 ملم، ووزن الشاشة يصل إلى 6.61 كغ.

أخيرًا، لم تكشف شركة أسوس عن سعر شاشة ROG Strix XG27ACS.