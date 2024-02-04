Thrustmaster تبتكر وحدة للتحكم في الألعاب قابلة للتعديل

كشفت شركة Thrustmaster عن أحدث ابتكار لوحدة التحكم في الألعاب ESWAP X PRO، وهي ESWAP X2. يمثل هذا الإصدار تطورًا مهمًا لوحدة التحكم في الألعاب ESWAP X PRO الشهيرة، إذ تُلبي احتياجات اللاعبين الذين يبحثون عن أداء استثنائي.

وتشتهر وحدات التحكم في الألعاب ESWAP بجودتها العالية وقدرة تحملها الكبيرة مع الألعاب التنافسية التي تحتاج إلى نقرات متتالية وضغط واضح على وحدة التحكم، فهي بالأساس صممت للاعبين المحترفين لتقدم لهم التجربة المثلى في البطولات العالمية، كما توفر وحدة التحكم في الألعاب ESWAP X2 تجربة ألعاب غامرة مع محركات مزدوجة قوية ومقابض تعمل باللمس.

من أبرز التحسينات في وحدة التحكم في الألعاب ESWAP X2 العمر الافتراضي لعصي التحكم الصغيرة S5 NXG، التي أصبحت أفضل من السابق. إذ اكتسبت عصي التحكم الصغيرة شهرة واسعة لجودتها العالية، مما يضمن للاعبين تجربة لعب طويلة.

بالإضافة إلى ذلك، تأتي وحدة التحكم في الألعاب ESWAP X2 مع كابل USB-C، مما يحسن من جودة الاتصال لتقليل زمن الانتظار أثناء استخدام وحدة التحكم في البطولات العالمية ليضمن استجابة سريعة وفورية للأزرار.

من أزرار ABXY و RB/LB إلى لوحة D-pad والأزرار الخلفية، توفر الأزرار الميكانيكية نقرات سريعة الاستجابة للغاية، إذ تتجاوز سرعة الأزرار القياسية بنسبة تصل إلى 64% وفقًا للنتائج الخاصة بشركة Thrustmaster.

كما تأتي وحدة التحكم في الألعاب ESWAP X2 مع تقنية Hot-Swap لتبديل وحدات التحكم دون عناء، فقط قم بالتبديل بينها بسهولة وسرعة دون قيود.

ويمكن للمستخدم أيضًا التحكم في الإعدادات باستخدام برنامج ThrustmapperX، ليكون قادرًا على تخصيص وحدة التحكم في الألعاب وفقًا لتفضيلاته وأسلوب لعبه مع مزايا مثل: ملفات تعريف مخصصة لنوع معين من الألعاب، وضبط حساسية عصي التحكم التناظرية، وضبط شدة الاهتزاز، إلخ.

تتوفر وحدة التحكم ESWAP X2 في الأسواق بسعر يبلغ 169.99 دولارًا.