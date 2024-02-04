وزارة الداخلية السعودية تعرض أول سيارة أمنية كهربائية مزوّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

عرضت وزارة الداخلية السعودية اليوم في جناحها في (معرض الدفاع العالمي 2024)، أول سيارة أمنية كهربائية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي صنعتها شركة (لوسيد) Lucid في المملكة.

وتتفاعل هذه السيارة مع أنظمة الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات الأمنية، كما تحتوي على تقنيات تمكنها من تعرف لوحات المركبات المخالفة لأنظمة المرور، ويمكنها أيضًا تعرف الأشخاص المطلوبين وتحديد سلوكهم من خلال قراءة تعابير الوجه عبر 6 كاميرات مدمجة فيها، كما لديها القدرة على تحليل البيانات وإرسالها إلى مركز القيادة والتحكم، مما يمكنها من رفع الفائدة في مستوى الأمن، وتعزيز السلامة المرورية.

ويوجد على سطح السيارة أيضًا طائرة مسيّرة، يمكنها الطيران وتصوير الأماكن التي تقع بها مشاكل جنائية، فعلى سبيل المثال: في حال وجود حادثة إطلاق نار يمكن إطلاق الطائرة مباشرة لتصوير الموقع من بُعد، وتجميع البيانات التي تحتاج إليها الدورية.

فيديو | أول دورية ذكية كهربائية بـ 6 كاميرات… مراسل #الإخبارية خالد الربعي: وزارة الداخلية تستعرض مركبة أمنية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات #معرض_الدفاع_العالمي#النشرة_الأولى pic.twitter.com/UDSAbegelL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 4, 2024

صناعة محلية:

صنعت هذه السيارة الأمنية الكهربائية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مصنع شركة (لوسيد)، الذي اُفتتح خلال شهر ديسمبر الماضي، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، وتهدف الشركة إلى إنتاج 5 آلاف سيارة سنويًا، ومن المخطط الوصول تدريجيًا إلى تصنيع 155 ألف سيارة كهربائية سنويًا.

الجدير بالذكر أن هذه السيارة صديقة للبيئة وتدعم مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها سمو الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء في عام 2021، بهدف تفعيل دور كافة فئات المجتمع، وتوحيد جهود الاستدامة، وتسريع وتيرة العمل المناخي في المملكة.

وتشرف مبادرة السعودية الخضراء على تنفيذ خطة مستدامة وطويلة الأجل للعمل المناخي. وتسترشد المبادرة بثلاثة أهداف شاملة، وهي: تقليل الانبعاثات الكربونية، وتشجير السعودية، وحماية المناطق البرية والبحرية.

معرض الدفاع العالمي 2024:

يركز معرض الدفاع العالمي 2024، الذي تنظمه (الهيئة العامة للصناعات العسكرية) في التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري، والأقمار الصناعية، وأمن المعلومات، وذلك تحت سقف واحد في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشركات.

ويشهد المعرض الذي انطلقت فعاليات نسخته الثانية اليوم وتستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق 8 من فبراير 2024؛ مشاركة أكثر من 750 جهة عارضة تمثل أكثر من 75 دولة، و115 وفدًا.