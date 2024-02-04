كيفية استخدام مزية الترجمة الفورية للمكالمات في هواتف Galaxy S24

تُعدّ مزية الترجمة الفورية للمكالمات (Live Translate) المدمجة في هواتف Galaxy S24 من أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي التي أضافتها سامسونج إلى هواتفها الجديدة لتحسين تجربة الاستخدام.

تساعد هذه المزية في كسر حاجز اللغة، وتسهل إجراء المكالمات الصوتية مع أشخاص يتحدثون لغات أجنبية عبر تطبيق الهاتف المدمج في هواتف Galaxy S24، وسيحصل المستخدم على ترجمة فورية لما يقوله الشخص الآخر مع نسخة مكتوبة من الكلام.

وفيما يلي سنوضح كيفية استخدام مزية الترجمة الفورية للمكالمات في هواتف Galaxy S24:

أولًا: كيفية إعداد مزية الترجمة الفورية للمكالمات في هواتف Galaxy S24:

حتى تعمل مزية الترجمة الفورية للمكالمات في هواتف Galaxy S24 تحتاج إلى استخدام تطبيق الهاتف (Phone) المدمج في هاتف Galaxy S24 أو S24 Plus أو S24 Ultra، وفي الوقت الحالي، لن تعمل هذه المزية في هواتف سامسونج القديمة، ولا في أي تطبيقات أخرى خاصة بالمكالمات الصوتية والمرئية.

وقبل البدء باستخدام هذه المزية يجب إعدادها باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الهاتف، ثم انقر فوق الزر الثلاثي النقاط في الزاوية اليمنى العلوية، ثم اختر (الإعدادات) Settings. في الجهة السفلية من قسم (مساعد الاتصال) Call Assist ستجد خيار ( الترجمة المباشرة) L ive Translate ، انقر فوقه، ثم وافق على شروط خدمات سامسونج، ثم فعّل خيار الترجمة المباشرة. في قسم (أنا) Me ، انقر فوق خيار (اللغة) Language لتغيير اللغة التي ستتحدث بها عند إجراء المكالمة، وستحتاج إلى تنزيل بعض اللغات الجديدة إذا لم تكن اللغة التي ترغب في التحدث بها موجودة في قائمة الخيارات الافتراضية. في قسم (الشخص الآخر) Other person ، انقر فوق خيار (اللغة) Language لاختيار اللغة التي سيتحدث بها الطرف الآخر، ونزّل اللغة إذا لم تكن متوفرة. في الوقت الحالي تدعم مزية الترجمة المباشرة مجموعة محددة من اللغات، هي: الصينية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والهندية والإيطالية واليابانية والكورية والبولندية والبرتغالية والإسبانية والتايلاندية والفيتنامية. فعّل خيار (كتم صوت الشخص الآخر) Mute other person’s voice إذا كنت تريد فقط سماع صوت الترجمة الآلية لما يقوله الشخص الآخر؛ ولا تريد سماع الكلمات بلغة المتحدث الأصلية حتى لا يتشتت انتباهك. فعّل خيار (كتم صوتي) Mute my voice إذا كنت تريد فقط أن يسمع الشخص الذي تتحدث معه صوت الترجمة وليس صوتك. يمكنك الانتقال إلى خيار (الصوت) Voice في قسميّ: (أنا) Me، و (الشخص الآخر) Other person ، لاختيار صوت الترجمة إذا كنت تريد صوت أنثى أو صوت ذكر، كما يمكنك أيضًا ضبط سرعة نطق الكلمات المترجمة بتمرير المؤشر نحو خيار بطيء (Slow) أو سريع ( Fast). يمكنك تخصيص لغات معينة لجهات اتصال محددة قبل إجراء المكالمات، وما عليك سوى النقر فوق خيار (اللغة والصوت لكل شخص) Language and voice presets for each person ، ثم انقر فوق (أضف رقمًا أو جهة اتصال) Add number or contact ، ثم اختر جهة اتصال محددة، ثم انقر فوق (اختر اللغة) Select language واختر لغة ذلك الشخص، ثم انقر فوق (موافق) OK .

ثانيًا: كيفية استخدام مزية الترجمة الفورية للمكالمات في هواتف Galaxy S24:

بعد إعداد مزية الترجمة الفورية للمكالمات، يمكنك البدء باستخدامها باتباع الخطوات التالية:

اتصل بشخص لديه هاتف سامسونج، وقبل إجراء المكالمة، انقر فوق زر مساعد الاتصال (Call assist)، ثم اختر (الترجمة المباشرة) Live translate . إذا لم تختر من قبل لغة معينة لجهة الاتصال التي ستتحدث معها، فيمكنك النقر فوق خيار (اللغة) Language في الجهة السفلية من قسم الشخص الآخر ( Other person)، ثم اختر واحدة من اللغات المتاحة. بمجرد البدء بإجراء المكالمة، سيسمع الشخص الآخر ترجمة لهذه الرسالة: “مرحبًا، ستُترجم هذه المكالمة مباشرة”. بعد ذلك، يمكنك البدء بالتحدث كما تفعل عادةً. مرر نحو الجهة اليُمنى للعودة إلى الخيارات الرئيسية في تطبيق الهاتف، أو اضغط على الزر الأحمر لإنهاء المكالمة.