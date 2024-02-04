كهرباء ومياه دبي: ارتفاع الإقبال على “الشاحن الأخضر” للمركبات الكهربائية بنسبة تبلغ 59%

شهدت مبادرة (الشاحن الأخضر) للمركبات الكهربائية التي تقدمها هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، إقبالًا متزايدًا خلال عام 2023، إذ سجلت حتى يوم 31 من ديسمبر من العام الماضي ما يصل إلى 1,145427 عملية شحن أجرتها المركبات الكهربائية المسجلة في المبادرة، بارتفاع قدره 59% مقارنة بعام 2022.

وقدّمت الهيئة، من خلال مبادرتها (الشاحن الأخضر) للمركبات الكهربائية نحو 23419.821 ميجاوات ساعة من الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي منذ عام 2015 وحتى نهاية عام 2023، مما أسهم في قطع ما مجموعه 117 مليون كيلومتر باستخدام المركبات الكهربائية.

وتدعم مبادرة (الشاحن الأخضر)، تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة لدول المنطقة في اعتماد المركبات الكهربائية، حيث تُعدّ نسبة محطات الشحن إلى السيارات في الدولة من بين أعلى النسب عالميًا، كما تسهم المبادرة في توسيع مفهوم التنقل الأخضر والمستدام ونشره في دبي، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

59% نسبة ارتفاع الإقبال على خدمات "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية من هيئة كهرباء ومياه #دبي خلال 2023، حيث سجلت الهيئة حتى 31 ديسمبر من العام الماضي 1,145427 عملية شحن أجرتها المركبات الكهربائية. pic.twitter.com/xPFi8q7Jmb — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 4, 2024

زيادة المركبات الكهربائية في دبي:

شهدت دبي، زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية منذ عام 2015 حتى اليوم، حيث وصل عدد المركبات الكهربائية في دبي حتى نهاية شهر ديسمبر 2023 إلى 25,929 مركبة، وهو ما يدعم بشكل ملموس خطط الإمارة للتحول إلى وسائل النقل المستدامة الصديقة للبيئة.

وارتفع عدد المسجلين في مبادرة (الشاحن الأخضر) للمركبات الكهربائية من 14 متعاملًا في عام 2015 ليصل العدد إلى 13,959 متعامل في نهاية ديسمبر 2023.

وتعليقًا على الأمر، قال معالي سعيد محمد الطاير؛ العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “نحرص على جعل دبي أفضل مدن العالم جاهزيةً للمستقبل، ودعم إستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، وتعزيز مساعي دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وخفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل بنسبة قدرها 40%، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2050، وزيادة نسبة المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50% من إجمالي المركبات بحلول عام 2050”.

وأضاف: “نلتزم بتشجيع استخدام المركبات الكهربائية من خلال مواصلة تطوير محطات (الشاحن الأخضر) بالاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتوفير العديد من المزايا لتسهيل شحن المركبات الكهربائية عبر شبكة الشحن العامة الخاصة بالهيئة، وتقليل وقت الشحن، وتعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وتوفير وصول سهل إلى مرافق الشحن في جميع أنحاء الإمارة، إضافة إلى توفير حلول مبتكرة صديقة للبيئة تضمن تجربة سلسة وسريعة لمستخدمي المركبات الكهربائية والهجينة”.

محطات شحن للمركبات الكهربائية في مختلف أنحاء دبي:

وفي إطار جهودها لزيادة الإقبال على اقتناء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، انتهت هيئة كهرباء ومياه دبي من تركيب 382 محطة شحن في مختلف أنحاء دبي، وتستطيع معظم محطات الشحن شحن مركبتين في الوقت نفسه.

وتشمل أنواع المحطات التي ركبتها هيئة كهرباء ومياه دبي عدة أنواع، وهي، محطات الشاحن الفائق السرعة (تيار مباشر بقوة تبلغ 150 كيلووات مع قابس من النوع الثاني، ومحطات الشاحن السريع (تيار متردد بقوة تبلغ 43 كيلووات، مع قابس من النوع الثاني، وتيار مباشر بقوة تبلغ 50 كيلووات من نوع ChadeMO ومقابس ثنائية من نوع (CCS)، إضافة إلى شاحن الأماكن العامة (2 × 22 كيلووات تيار متردد، مع قابس مزدوج من النوع الثاني)، والشاحن الجداري (22 كيلووات تيار متردد، بقابس أحادي من النوع الثاني).

وتتوفر محطات (الشاحن الأخضر) للمركبات الكهربائية، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، في العديد من المواقع الحيوية في دبي؛ ويمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في مختلف أرجاء دبي بسهولة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، وتطبيقها، و14 منصة رقمية أخرى.