أفضل الساعات الذكية الصغيرة الحجم

توسّع سوق الساعات الذكية بنحو كبير في السنوات الأخيرة، وبدأ العديد من الأشخاص باستخدامها لتتبع اللياقة البدنية، والمؤشرات الصحية وأنماط النوم، ومستويات التوتر.

وعند الرغبة في شراء ساعة ذكية جديدة، لا بد من معرفة المواصفات الرئيسية للساعة قبل الاختيار، وأبرز المزايا والمواصفات التي يجب التركيز فيها هي: عمر البطارية والتصميم ومزايا تتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية، والحجم.

الحجم مهم لضمان الشعور بالراحة عند ارتداء الساعة خاصة للأشخاص الذين لديهم معصم صغير؛ إذ يمكن أن تكون الساعات الذكية الضخمة غير مريحة وغير ملائمة لحجم اليد، وهؤلاء الأشخاص يجب عليهم البحث عن الساعات الذكية الصغيرة الحجم التي تتمتع بمواصفات قوية، وسنذكر منها ما يلي:

1- ساعة سامسونج Galaxy Watch6:

ساعة Galaxy Watch6 هي أحدث ساعة ذكية من سامسونج، تمتاز بالتصميم الأنيق والوزن الخفيف، وتتوفر بأحجام مختلفة تُناسب الأشخاص الذين يبحثون عن ساعات ذكية صغيرة الحجم.

وبالإضافة إلى حجمها المناسب، تتضمن هذه الساعة كل المزايا التي قد تحتاج إليها لتتبع المكالمات والرسائل والإشعارات بالإضافة إلى تتبع اللياقة البدنية والنوم وبعض المؤشرات الصحية.

تتكامل ساعة Galaxy Watch6 بنحو مثالي مع هواتف وأجهزة سامسونج، لكنها لا تعمل مع هواتف آيفون، ولن تعمل بعض المزايا الصحية مع هواتف أندرويد من الشركات المصنعة الأخرى.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها هذه الساعة، يمكنك الاطلاع على مقال: “ساعات Galaxy Watch6 الجديدة من سامسونج.. إليك المواصفات والسعر“.

2- ساعة Garmin Instinct 2S Solar:

تُعدّ ساعة Garmin Instinct 2S Solar واحدة من أغلى الساعات الذكية في القائمة وهي مثالية لمحبي المغامرات والرياضات الخارجية، وتأتي بثلاثة أحجام، هي: 40 مم و 44 مم و 50 مم، وسيكون المقاس الذي يبلغ 40 مم هو المناسب للأشخاص الذين يبحثون عن ساعة ذكية صغيرة الحجم.

تمتاز هذه الساعة بالمتانة وجودة التصنيع ويمكنها تحمّل التعرض للأمطار والأتربة، وهي مقاومة للصدمات والخدوش. وتحتوي على جميع المزايا التي ستحتاج إليها في المغامرات الخارجية، مثل: البوصلة، ومستشعر درجة الحرارة، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومزايا تعرّف حال الطقس وتتبع رياضة ركوب الأمواج. بالإضافة إلى مزايا تتبع اللياقة البدنية وتتبع معدل ضربات القلب وأنماط النوم والنشاط.

من ناحية أخرى، تتضمن هذه الساعة بطارية تعتمد على الشحن الشمسي؛ إذ يمكن للمستخدم أن يُعرّض هذه الساعة لأشعة الشمس لمدة قدرها ثلاث ساعات ليتمكن من استخدامها طوال اليوم.

هذه الساعة متوافقة مع هواتف أندرويد وهواتف آيفون، وتُباع بسعر يبدأ من 400 دولار.

3- ساعة Amazfit Band 7:

Amazfit Band 7 هي ساعة ذكية صغيرة الحجم تمتاز بمواصفات قوية وتُباع بسعر منخفض مقارنةً بالساعات الأخرى في القائمة، وتضم شاشة تعمل باللمس بمقاس قدره 1.47 بوصة، وهي متوافقة مع هواتف آيفون وأجهزة أندرويد وتدعم المساعد الصوتي أليكسا (Alexa).

تحتوي هذه الساعة على مجموعة من مزايا تتبع المؤشرات الصحية، لمراقبة معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم ومستويات التوتر وأنماط النوم. وباستخدام الأوضاع الرياضية المدمجة في هذه الساعة، يمكن للمستخدمين تتبع نشاطهم البدني والتدريبات الرياضية المختلفة.

تحتوي Amazfit Band 7 أيضًا على مزايا تسمح لك بتتبع المكالمات الهاتفية والرسائل القصيرة والإشعارات، ولكنها أقرب إلى أجهزة تتبع اللياقة البدنية وليس الساعات الذكية، وتدعم عددًا محدودًا من التطبيقات التابعة لجهات خارجية.

تمتاز هذه الساعة بعمر البطارية الطويل؛ إذ يصل عمر البطارية إلى 18 يومًا وقد يصل إلى 28 يومًا في حال تفعيل وضع توفير طاقة البطارية، وتُباع بسعر قدره 45 دولارًا.

4- ساعة Apple Watch SE (الجيل الثاني):

تُعدّ Apple Watch SE (الجيل الثاني) أكثر ساعة ذكية من آبل مناسبة للأشخاص الذين يستخدمون هواتف آيفون ويبحثون عن ساعة ذكية صغيرة الحجم، فهي تأتي بمقاس قدره 40 مم وتتضمن شريطًا قابلًا للتعديل بحسب مقاس المعصم، وتمتاز بأنها خفيفة الوزن.

تحتوي ساعة Apple Watch SE (الجيل الثاني) على الكثير من المزايا الخاصة بتتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية مثل: مزايا تتبع معدل ضربات القلب والنشاط البدني والخطوات وأنماط النوم. وتتكامل بسلاسة مع هواتف آيفون؛ مما يسمح للمستخدمين بالرد على الرسائل والمكالمات من الساعة مباشرة.

ومن الجوانب السلبية لهذه الساعة أنها تتوافق فقط مع هواتف آيفون، ولا تمتاز بعمر البطارية الطويل مثل بعض الساعات الأخرى في القائمة.

تُباع ساعة Apple Watch SE (الجيل الثاني) بسعر يبدأ من 249 دولارًا.

5- ساعة جوجل Pixel Watch 2:

Pixel Watch 2 هي أحدث ساعة ذكية من جوجل، وتتوافق مع جميع أجهزة أندرويد، وتحتوي على العديد من المزايا لمراقبة المؤشرات الصحية بالإضافة إلى السماح للمستخدمين بتتبع الرسائل والإشعارات والمكالمات الهاتفية من الساعة مباشرة.

تمتاز ساعة Pixel Watch 2 بتصميمها الأنيق وحجمها المناسب للأشخاص الذين يبحثون عن ساعة ذكية صغيرة الحجم، فهي تأتي بمقاس قدره 41 ملم.

تتكامل ساعة Pixel 2 بنحو مثالي مع تطبيقات جوجل، مثل: تقويم جوجل، وخرائط جوجل، وجيميل، وتدعم أيضًا مزايا متعددة من Fitbit لتتبع بعض المؤشرات الحيوية والتمارين الرياضية.

تُباع ساعة جوجل Pixel Watch 2 بسعر يبدأ من 350 دولارًا.

ولتتعرف المزيد من المعلومات عن هذه الساعة، وأبرز الفروق بينها وبين ساعة سامسونج Galaxy Watch6 يمكنك الاطلاع على مقال: “مقارنة بين ساعتي Pixel Watch 2 و Galaxy Watch6“