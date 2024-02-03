XPeng تطور مزايا القيادة الذكية للعملاء العالميين

تستعد إكس بينغ Xpeng لتوسيع وجودها في السوق الدولية، وأعلنت الشركة خططها لتقديم برنامج القيادة الذكية المتقدم للمستخدمين في الخارج، بهدف تقديم تجربة مماثلة لنظام القيادة الذاتية الكاملة FSD من تسلا.

وتخطط شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية المنافسة لشركة تسلا لاستخدام برنامجها للقيادة الذكية بصفته نقطة بيع رئيسية.

وقالت Xpeng إنها ستبدأ تطوير نظام التوجيه الملاحي NGP الخاص بالطرق السريعة للمستخدمين العالميين في عام 2024، في حين أنها ستبدأ تطوير النسخة الدولية من الجيل التالي من الميزة المتعددة الأغراض XNGP في عام 2025.

وقال شياو بنغ هي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: “نحن نتطلع إلى تمكين المستخدمين في الخارج من الوصول إلى القيادة الذاتية لشركة Xpeng المتوفرة في الصين”.

وتعادل ميزتا NGP و XNGP نظام القيادة شبه المستقلة من تسلا للقيادة الذاتية الكاملة FSD.

وتعد ميزة XNGP بمنزلة الاسم التسويقي الشامل لجميع مزايا نظام مساعدة السائق المتقدم ADAS من Xpeng، ويشمل ذلك القيادة على الطرق السريعة والقيادة في المناطق الحضرية بالإضافة إلى الركن الذاتي للسيارات.

وأزالت Xpeng سابقًا الاعتماد على الخرائط العالية الدقة في XNGP، مما يسمح لمركباتها بالتنقل باستخدام البيانات في الوقت الفعلي من أجهزة الاستشعار، مثل أجهزة الليدار والرادارات، مما يتيح لها القيادة في أي مكان دون الحاجة إلى معلومات محسوبة سابقًا.

وتأسست Xpeng في عام 2014، وقطعت خطوات كبيرة في السوق الدولية بعد أن خرجت من الصين أول مرة في أواخر عام 2021، وشقت سياراتها الكهربائية طريقها إلى أوروبا.

وشحنت منذ ذلك الحين سيارات الدفع الرباعي والسيدان الرياضية إلى النرويج والدنمارك وهولندا والسويد، وحددت الشركة خططًا لتوسيع عملياتها إلى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في عام 2024.

وينتظر العملاء رؤية كيف يعمل نظام مساعدة السائق الخالي من الخرائط من Xpeng في هذه المناطق غير المألوفة.

وفي ظل استمرار Xpeng في توسيع بصمتها العالمية، يظل أداء نظام مساعدة السائق الخالي من الخرائط في هذه المناطق الجديدة نقطة اهتمام وفضول.