هواوي تطلق سماعاتها اللاسلكية FreeBuds 4E

أطلقت هواوي الإصدار الجديد من سماعات الأذن FreeBuds، ويأتي FreeBuds 4E 2024 بصفته ترقية لإصدار FreeBuds 4E الذي أصدرته الشركة في عام 2022.

ويحتفظ الإصدار الجديد بمعظم مزايا الإصدار السابق، مع أنه يأتي مع عمر بطارية محسّن.

ويستمر الإصدار الجديد FreeBuds 4E 2024 باستخدام المحرك الديناميكي نفسه بقياس قدره 14.3 ملم، وتردد قدره 40 كيلوهرتز، وتصميم شبه مفتوح مثل سابقه.

كما يحتفظ الإصدار الحالي من هواوي بتقنية إلغاء الضجيج النشط الهجينة Active Noise Cancellation 2.0، القادرة على تقليل نطاق واسع من الترددات وتوفر تجربة إلغاء ضوضاء غامرة.

ويستخدم الإصدار الجديد من سماعات هواوي ثلاثة ميكروفونات مع ميزة إلغاء الضوضاء البيئية ENC للتواصل عبر المكالمات الهاتفية دون مقاطعة الضوضاء الخارجية.

ويتيح الميكروفون الخارجي التقاط الضوضاء المحيطة حتى تتمكن من سماع كل شيء بوضوح. كما يحتوي جهاز استشعار للكشف عن الارتداء من أجل الراحة.

ويتعلق التحسن الملحوظ بالمقارنة مع إصدار عام 2022 بعمر البطارية، إذ يمكن لسماعات الأذن الآن مع علبة الشحن تقديم ما يصل إلى 26 ساعة من التشغيل مع إيقاف تشغيل ميزة تقليل الضوضاء، مقارنةً بمقدار 22 ساعة في الإصدار السابق.

وتوفر علبة الشحن 17 ساعة من الاستخدام حتى مع تشغيل ميزة تقليل الضوضاء، وهو ما يتجاوز المقدار البالغ 14 ساعة للإصدار السابق.

وتتمتع سماعات الأذن نفسها بعمر بطارية يصل إلى 4 ساعات مع إلغاء ميزة تقليل الضوضاء، في حين يصل عمر البطارية إلى 2.5 ساعة عند تشغيلها.

وحافظت هواوي على ثبات أوقات الشحن، إذ يستغرق شحن سماعات الأذن نحو 40 دقيقة بالكامل، في حين يستغرق الأمر نحو 60 دقيقة لعلبة الشحن وحدها.

ويوجد دعم لتقنية Bluetooth 5.2 للاتصال ويمكنك إقران السماعات بجهازين في وقت واحد. كما يعرض الإصدار الجديد رسالة منبثقة تلقائيًا عند إقران سماعات الأذن بالهاتف.

وإلى جانب العديد من أوجه التشابه في المواصفات والتصميم، لم نشهد ذكر مقاومة الغبار والماء وفقًا لمعيار IP64 مثل الإصدار السابق.

وتتوفر سماعات FreeBuds 4E 2024 بخيارين لونيين فقط، هما الفضي Frost Silver والأبيض Ceramic White، مقارنةً بثلاثة خيارات لونية في الإصدار السابق.

وتتاح سماعات الأذن FreeBuds 4E 2024 من هواوي للشراء بسعر قدره 70 دولارًا، مع أن السعر الأصلي للسماعات هو 98 دولارًا.