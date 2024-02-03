مقارنة بين هاتفي Honor Magic V2 و OnePlus Open

يُعدّ هاتفا OnePlus Open و Honor Magic V2 من أحدث الهواتف القابلة للطي، وكلاهما يشتركان في عدّة مواصفات، أبرزها: نوع المعالج، وسعة ذاكرة الوصول العشوائي.

يُعدّ هاتف OnePlus Open أول هاتف قابل للطي من إنتاج شركة ون بلس، أما Honor Magic V2 فهو الجيل الثاني من هواتف هونر القابلة للطي، ومع ذلك، عند المقارنة بين كلا الهاتفين، ستجد أن هاتف ون بلس يتفوق على هاتف هونر بالعديد من المواصفات التي تجعله هاتفًا مميزًا في سوق الهواتف القابلة للطي.

وفيما يلي سنذكر المواصفات الكاملة لكلا الهاتفين، والفروق الرئيسية بينهما:

1- هاتف Magic V2 أرق وأخف وزنًا من هاتف OnePlus Open:

تركز الشركات المُصنعة للهواتف القابلة للطي في إنتاج طرز حديثة أرق وأخف وزنًا من الطرز القديمة، حتى تكون أكثر قابلية للحمل، ومع أن هاتفي Magic V2 و OnePlus Open يمتازان بالرقة والوزن الخفيف، فإن هاتف Magic V2 أرق وأخف وزنًا من هاتف ون بلس.

يبلغ سُمك هاتف OnePlus Open القابل للطي 5.8 ملم دون طي، ويبلغ وزنه 245 جرامًا، أما هاتف Honor Magic V2 فيبلغ وزنه 231 جرامًا ويبلغ سُمكه 4.7 ملم. وإذا كان الوزن الخفيف والرقة من الأمور المهمة لك في تصميم الهاتف القابل للطي، فسيكون هاتف هونر هو المناسب لك.

2- يحتوي OnePlus Open على عدسات كاميرا مصممة خصوصًا للهواتف القابلة للطي:

يمتاز هاتف OnePlus Open بنظام كاميرا متطور يحتوي على عدسات مصممة خصوصًا للهواتف القابلة للطي؛ إذ يتضمن هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/1.7، وتضم مستشعرًا من نوع سوني LYT-T808 الجديد الذي يستخدم تقنية (Pixel Stacked) لتعزيز عملية تجميع الضوء وتخزينه؛ مما يساعد في التقاط صور واضحة وعالية الجودة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

أما العدسة الثانية فهي عدسة تقريب تأتي بدقة قدرها 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.6، والثالثة عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.2.

أما هاتف هونر Magic V2 فيحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل وفتحة عدسة تبلغ f/1.9، والثانية عدسة تقريب بدقة قدرها 20 ميجابكسل وفتحة عدسة تبلغ f/2.4، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل وفتحة عدسة تبلغ f/2.0.

وعند استخدام كلا الهاتفين للتصوير ستلاحظ أن الصور الملتقطة باستخدام هاتف ون بلس واضحة أكثر من الصور الملتقطة باستخدام هاتف هونر خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وعند استخدام عدسة التقريب في هاتف ون بلس ستحصل على صور تتمتع بجودة أفضل من الصور الملتقطة بعدسة التقريب الخاصة بهاتف Magic V2.

3- يحتوي هاتف Honor Magic V2 على بطارية أكبر من بطارية OnePlus Open:

يحتوي هاتف Honor Magic V2 على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة وهي أكبر قليلًا من بطارية هاتف OnePlus Open التي تبلغ سعتها 4805 ميلّي أمبير في الساعة.

أما فيما يتعلق بسرعة الشحن، فهناك فرق مقداره واط واحد في سرعات الشحن بين كلا الهاتفين؛ إذ تدعم بطارية هاتف هونر الشحن السلكي بقدرة تبلغ 66 واطًا، أما بطارية هاتف ون بلس فتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 67 واطًا.

4- يحتوي هاتف OnePlus Open على العديد من مزايا تعدد المهام:

تهدف شركة OnePlus إلى جعل هاتف OnePlus Open القابل للطي مناسبًا لتعدد المهام وتعزيز الإنتاجية عند استخدامه للدراسة أو العمل، فهذا الهاتف يتضمن العديد من مزايا تعدد المهام التي تسمح للمستخدم بالعمل على أكثر من تطبيق في الوقت نفسه، وتسمح بتغيير حجم النوافذ بالإضافة إلى التنقل بين التطبيقات بسهولة.

يمكنك أيضًا الاستفادة من المزايا التي تساعد في الوصول السريع إلى التطبيقات المختلفة، والمزايا الشبيهة بالمزايا المتوفرة في سطح المكتب في الحواسيب المحمولة، مثل: شريط المهام، وإمكانية تغيير مواقع الملفات بسهولة.

من ناحية أخرى، يحتوي هاتف هونر على مزية تقسيم الشاشة المتوفرة في هواتف سامسونج القابلة للطي، وهاتف جوجل Pixel Fold مع عدم وجود مزايا كثيرة لتعدد المهام.

5- يُباع هاتف Honor Magic V2 بسعر أعلى من سعر هاتف OnePlus Open:

يُباع هاتف OnePlus Open بسعر قدره 6749 درهمًا إماراتيًا، ويُباع هاتف Honor Magic V2 بسعر قدره 6899 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Honor Magic V2 و OnePlus Open:

المواصفات Honor Magic V2 OnePlus Open المعالج معالج (Snapdragon 8 Gen 2) من كوالكوم الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر. معالج (Snapdragon 8 Gen 2) من كوالكوم الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة الشاشة الرئيسية الداخلية: من نوع ( LTPO OLED ) بقياس قدره 7.92 بوصات. الشاشة الخارجية: من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.43 بوصات. الشاشة الرئيسية الداخلية: من نوع (LTPO3 Flexi-fluid AMOLED) بقياس قدره 7.82 بوصات. الشاشة الخارجية: من نوع (LTPO3 Super Fluid OLED) بقياس قدره 6.31 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 16 جيجابايت. 16 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 20 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية الداخلية بدقة قدرها 20 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية الخارجية بدقة قدرها 32 ميجابكسل. مزايا التأمين البيومترية مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل الجانبي. مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل الجانبي. الاتصال شبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 13. أندرويد 13. البطارية 5000 ميلّي أمبير/ الساعة. 4805 ميلّي أمبير/ الساعة. الألوان الأسود، والذهبي، والبنفسجي. الأسود، والأخضر. الوزن 231 جرامًا. 245 جرامًا. السعر 6899 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت. 6749 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.