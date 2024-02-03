سامسونج تواصل تطوير خاتمها الذكي Galaxy Ring

ظهر الخاتم الذكي القادم من سامسونج المسمى Galaxy Ring في قسم أدوات البطارية في تطبيق Samsung Good Lock مع أجهزة الشركة الأخرى.

وتستعد العملاقة الكورية الجنوبية لإطلاق المنتج الجديد القابل للارتداء.

وروجت سامسونج رسميًا لهذا الخاتم الذكي وعرضته في حدث Unpacked الأخير دون الخوض في تفاصيل تتعلق بمزاياه أو تفاصيل الإطلاق.

ويشير الاكتشاف الأخير داخل تطبيق Samsung Good Lock إلى التطوير المستمر، مما يثير تكهنات بخصوص احتمال كشف النقاب عنه في وقت لاحق من عام 2024.

وتؤكد لقطة الشاشة التي التقطها أحد مستخدمي منصة ريديت قائمة Galaxy Ring بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى التي يمكن ارتداؤها.

ويدرج تطبيق Samsung Good Lock الخاتم الذكي Galaxy Ring بين الأجهزة التي يمكنك من خلالها عرض حالة البطارية عبر واجهة المستخدم باستخدام أداة مصغرة.

ومن الواضح أن سامسونج أجرت التحديثات المطلوبة لتطبيق Samsung Good Lock لتوفير الدعم للأدوات المصغرة عند إطلاق Galaxy Ring في وقت لاحق من هذا العام.

وبصرف النظر عن القائمة، لا توجد تفاصيل أخرى بخصوص هذا الموضوع، مع أن القائمة تؤكد التطوير المستمر للخاتم الذكي Galaxy Ring.

وتشير الشائعات السابقة إلى نية سامسونج تزويد Galaxy Ring بتقنيات استشعار رائدة تعد بتتبع صحي دقيق باتباع نهج مبسط.

ويمكن أن يأتي الخاتم الذكي بثلاثة أشكال مختلفة، مع أن التفاصيل بخصوص هذه الأشكال لا تزال غائبة.

وتسربت سابقًا تفاصيل بسيطة بخصوص تصميمه، بالإضافة إلى الجدول الزمني للإطلاق، كما ظهر أيضًا رسميًا بعد إطلاق سلسلة Galaxy S24.

ومن المتوقع أن يكون Galaxy Ring أول دخول لشركة سامسونج إلى سوق الخواتم الذكية، مما يعد خطوة مهمة في تنويع مجموعةِ أجهزتِها القابلة للارتداء.

ولا تزال التفاصيل بخصوص مزاياه غير واضحة، مع أن الإعلان التشويقي الأولي في حدث Unpacked أثار ترقبًا كبيرًا.

ويشير ظهور Galaxy Ring ضمن قسم أدوات البطارية في تطبيق Good Lock إلى وجود تطور نشط ومؤشر محتمل على جاهزية الإنتاج.

وأشارت الشائعات المنتشرة قبل هذا الاكتشاف إلى وقت إطلاق يتماشى مع وقت ظهور Galaxy Z Fold 6 و Galaxy Z Flip 6، وقد يحدث ذلك في الربع الثالث من عام 2024 أو الربع الأول من عام 2025.

ولا يزال هناك الكثير من الوقت المتبقي قبل إطلاقه المتوقع إلى جانب الهواتف الذكية Galaxy Z Fold 6 و Galaxy Z Flip 6.

وينتظر العملاء التفاصيل الرسمية وغير الرسمية بخصوص المنتج الجديد ضمن خط الأجهزة القابلة للارتداء من سامسونج عبر التسريبات والشائعات.

وبغض النظر عن Galaxy Ring، فإن هناك العديد من الشركات الأخرى ضمن هذا المجال، ويشمل ذلك Oura و Circular و Amazfit، وعرضت بعض هذه الشركات خواتمها الذكية القابلة للارتداء.

ومن المؤكد أن إطلاق Galaxy Ring قد يزيد المنافسة في هذا القطاع التكنولوجي.