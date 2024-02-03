سامسونج تزيل مساعد جوجل من أجهزة التلفاز الذكية

أعلنت سامسونج رسميًا إزالة مساعد جوجل الشخصي “Google Assistant” من كافة أجهزة التلفاز الذكية الخاصة بها.

وقالت الشركة الكورية عبر موقعها الرسمي إن مساعد جوجل Google Assistant لن يكون متوفرًا في أجهزة التلفاز الذكية بدايةً من مطلع شهر مارس/ آذار المقبل، بسبب “تغيير في سياسة جوجل” دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وتشمل أجهزة التلفاز الذكية التي سيُزال منها مساعد جوجل، كافة الإصدارات التي طرحتها سامسونج في أعوام 2020 و 2021 و 2022.

ومن الجدير بالذكر أن مساعد جوجل اختفى فجأة من كافة أجهزة التلفاز التي طرحتها سامسونج في عام 2023 الماضي، ولم توضح الشركة سبب ذلك على نحو رسمي.

ويمكن الآن للمستخدمين التحكم صوتيًا في أجهزة التلفاز الخاصة بهم اعتمادًا على مساعد “بيكسبي” Bixby الخاص بسامسونج، كما يمكن أيضًا استخدام المساعد الصوتي “أمازون أليكسا” في بعض إصدارات أجهزة التلفاز المطروحة في الأسواق منذ عام 2020.

ويمكن ضبط إعدادات المساعد الصوتي في أجهزة تلفاز سامسونج، بالذهاب إلى الإعدادات، ثم اختيار “عام”، ثم الضغط على “الصوت”، ثم اختيار “المساعد الصوتي”، وتحديد المساعد الصوتي المناسب، وقد لا تتوفر تلك الخيارات في كافة الإصدارات.

وللمقارنة، فإن LG أدمجت مساعد جوجل في أجهزة التلفزيون الخاصة بها التي تعمل بنظام التشغيل webOS منذ عام 2018، دون إعلان أي تغييرات حتى الآن، كما أعلنت LG وجوجل شراكة عميقة أخرى حديثًا لأجهزة التلفاز تتضمن دعم Chromecast للسماح للمستخدمين ببث المحتوى من أجهزتهم المحمولة إلى التلفاز بسهولة.