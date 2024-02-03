تراجع مبيعات آبل في الصين يوضح تضاؤل نفوذها

صدم أداء مبيعات آبل الضعيف في الصين المستثمرين، مع أن المحللين يشيرون إلى التحديات المتزايدة التي تواجهها الشركة في السوق الصينية.

وتراجع نمو الشركة في الصين بسبب اشتداد المنافسة من المنافسين المحليين ودورات الترقية الطويلة وانخفاض إنفاق المستهلكين وسط التباطؤ الاقتصادي.

وانخفضت مبيعات آبل في الصين بمقدار 13 في المئة في الربع الرابع من عام 2023 إلى 20 مليار دولار، مما يخالف التقديرات البالغ قدرها 23 مليار دولار.

وانخفضت أسهم الشركة بعد المبيعات الصينية المخيبة للآمال. وقال المحللون إن انخفاض مبيعات آبل في الصين ليس مفاجئًا نظرا إلى المنافسة القوية التي واجهتها من العلامات التجارية المحلية، مثل هواوي وشاومي.

وتلعب الصين دورًا حاسمًا في نمو مبيعات آبل بصفتها السوق الكبرى عالميًا للهواتف الذكية.

وظلت آبل لسنوات بمنزلة العلامة التجارية للهواتف المتميزة المفضلة في البلاد، مع أن الأمور بدأت تتغير الآن.

واشتدت الضغوط على الشركة في النصف الثاني من عام 2023 بعد عودة هواوي إلى سوق الهواتف الذكية المتطورة بهواتف سلسلة Mate 60 المدعومة بشريحة محلية الصنع.

كما دخلت العلامات التجارية الأخرى، مثل شاومي، مجال الأجهزة المتميزة الذي سيطرت عليه آبل تقليديًا.

وأطلقت شاومي هاتف Mi 14 المتميز في شهر أكتوبر، وروجت لعمر البطارية الطويل وقدرات الكاميرا، وباعت الشركة مليون هاتف خلال أسبوع من إطلاقه.

ويقتحم المصنعون الصينيون تدريجيًا شريحة الأسعار الأساسية لشركة آبل من خلال تقديم منتجات قابلة للطي مرتفعة السعر.

واشتكى المستهلكون الصينيون أيضًا من نقص الابتكار في أجهزة آيفون، وخاصة في التصميم الجمالي، مقارنةً بالإصدارات السابقة.

وتوجد عقبة أخرى يجب على الشركة التغلب عليها، وهي كيفية جلب المزيد من الأشكال الجذابة للمشترين والحفاظ على صورتها بصفتها رائدة في مجال التكنولوجيا.

ويعد هذا أمرًا بالغ الأهمية خاصة عندما يطرح موردو أندرويد الآخرون الأجهزة القابلة للطي وغيرها من المنتجات المزودة بالذكاء الاصطناعي.

ويحتفظ العملاء الصينيون بالهواتف لمدة طويلة بسبب التباطؤ الاقتصادي. وقالت شركة كاونتربوينت الاستشارية في شهر يونيو إن دورة الاستبدال استغرقت أكثر من 40 شهرًا.

وخفضت آبل الأسعار لدعم مبيعاتها في الصين، وعرضت في شهر يناير تخفيضات نادرة على أجهزة آيفون.

ونفذ تجار التجزئة عبر الإنترنت حملة حسومات ضخمة في شهر أكتوبر لتصفية مخزون آيفون 15، بعد شهر واحد فقط من إطلاقه في البلاد.

ويبدو أن حملة الحسومات في شهر أكتوبر ساعدت في وقف الانخفاض فقط، إذ انخفضت شحنات هواتف آبل بمقدار 2.1 في المئة في الربع الأخير من عام 2023، في حين زادت مبيعات هواوي بمقدار 36.2 في المئة، وفقًا لبيانات من مجموعة الأبحاث IDC.

ويرجح أن تستمر آبل في مواجهة الضغوط في الصين في المستقبل. ويتوقع المحللون أن تنخفض شحناتها في الصين بنسبة مئوية مكونة من رقمين في عام 2024، ويثير الفشل الكبير في الصين القلق لأنه قد يكون بداية لاتجاه هبوطي طويل هناك.