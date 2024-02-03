إنفيديا تعيد إطلاق البطاقة الرسومية RTX 3050 بحجم ذاكرة يصل إلى 6 جيجابايت

في شهر يناير عام 2022، أطلقت إنفيديا البطاقة الرسومية RTX 3050 بذاكرة GDDR6 بحجم يصل إلى 8 جيجابايت، اللافت أن إنفيديا تعيد إطلاق هذه البطاقة اليوم ولكن بمواصفات أدنى.

لم تكشف إنفيديا عن الأسباب الكامنة وراء إطلاق هذه البطاقة، لكن يبدو أن هناك طلبًا جيدًا لوحدة معالجة الرسوم GA106-150 وهناك محاولة لتعويض هذا الإقبال بإطلاق بطاقة RTX 3050 نفسها ولكن بمواصفات أدنى.

وتعد بطاقة RTX 3050 من البطاقات الرسومية التي حققت قبولًا كبيرًا بين اللاعبين في عام 2022 نظرًا إلى سعرها المغري ومواصفاتها القوية، فهي تستطيع تشغيل الألعاب بدقة قدرها 1080 بكسلًا وبمعدل إطارات قدره 60 إطارًا مع إعدادات رسومية متوسطة أو مرتفعة بحسب نوع اللعبة.

وتعتمد البطاقة الرسومية RTX 3050 على وحدة معالجة الرسوم GA106-150، مع 2560 ألف نواة كودا (CUDA) و 20 نواة RT و 80 نواة Tensor، مع ذاكرة GDDR6 بحجم قدره 8 جيجابايت، مع واجهة الذاكرة التي تبلغ 128 بتًا، ومعدل استهلاك الطاقة الذي يصل إلى 130 واطًا.

أما البطاقة الرسومية الجديدة RTX 3050 التي أطلقت اليوم، فهي تعتمد على وحدة معالجة الرسوم GA107-325، مع 2048 ألف نواة كودا (CUDA) و 16 نواة RT و 64 نواة Tensor، مع ذاكرة GDDR6 بحجم قدره 6 جيجابايت، مع واجهة الذاكرة التي تبلغ 96 بتًا، ومعدل استهلاك الطاقة الذي يصل إلى 70 واطًا.

اللافت أن هذه البطاقة الجديدة لن تحتاج إلى منفذ منفصل لتوصيل الطاقة PCIe 8pin أو PCIe 6pin؛ لأن منفذ PCIe سيكون كافيًا لتغذية البطاقة فهي لا تستهلك سوى 70 واطًا.

وأخيرًا، لم تكشف إنفيديا عن سعر هذه البطاقة لكن بدأت الشركات الصانعة مثل: ASUS و Colorful و Gainward و GALAX و GIGABYTE و INNO3D و KFA2 و MSI و Palit PNY و ZOTAC، بطرح الإصدارات الاحترافية بسعر يبدأ من 179 دولارًا.