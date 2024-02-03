أمازون ترتفع مع نمو إيرادات الذكاء الاصطناعي

ارتفعت أسهم أمازون بمقدار 7 في المئة يوم أمس الجمعة بعد أن أعلنت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة مبيعات ربع سنوية مرتفعة مقارنةً بالتوقعات وأشارت أعمالها السحابية المربحة إلى مكاسب مبكرة من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ونما صافي مبيعاتها في الربع الرابع من عام 2023 بمقدار 14 في المئة سنويًا إلى 170 مليار دولار، في حين نمت مبيعات العام بأكمله بمقدار 12 في المئة إلى 575 مليار دولار في عام 2023، ارتفاعًا من 514 مليار دولار في عام 2022.

وشكلت مبيعات أمريكا الشمالية الجزء الكبير من الإيرادات في الربع الرابع، إذ نمت بمقدار 13 في المئة سنويًا لتصل إلى 105 مليارات دولار، مع أن المبيعات الدولية نمت بوتيرة سريعة.

وارتفعت المبيعات الدولية بمقدار 17 في المئة سنويًا لتمثل مقدار 40 مليار دولار. ونمت المبيعات من خدمات الحوسبة السحابية AWS بمقدار 13 في المئة لتصل إلى 24 مليار دولار.

وانضمت الشركة إلى مايكروسوفت وشركات التكنولوجيا الأخرى في رؤية نتائج مفيدة من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، مع تحديد المزيد من الإنفاق في عام 2024 لتطوير التكنولوجيا التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة.

وشهدت خدمات الحوسبة السحابية AWS من أمازون ارتفاعًا قويًا فيما يتعلق بإيرادات الذكاء الاصطناعي التوليد المبكرة، مع أنها لا تزال مساهمة صغيرة في أعمال تجارية تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار.

ويعتقد المحللون أن خدمات الحوسبة السحابية AWS قد تكتسب زخمًا قويًا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال العام المقبل.

وسجلت شركة التجزئة العملاقة ارتفاعًا قدره 14 في المئة في المبيعات خلال الربع الرابع من عام 2023، مما يشير إلى الإنفاق القوي بغض النظر عن الاقتصاد المتوتر.

ويعتقد المحللون أن التحديات التي واجهتها الشركة في مجال البيع بالتجزئة أثناء الوباء وفي خدمات الحوسبة السحابية من خلال التحسينات قد تجعل الشركة قوية.

وتتداول أسهم الشركة، التي ارتفعت بمقدار 81 في المئة في عام 2023، عند 171 دولارًا، مدعومة أيضًا بتوقعات الإيرادات المتفائلة.

وتوقعت أمازون أن تصل إيرادات الربع الحالي إلى 143.5 مليار دولار، في حين كان المحللون يتوقعون مقدار 142.13 مليار دولار.

ومن المقرر أن تضيف أمازون نحو 120 مليار دولار إلى قيمتها السوقية إذا استمرت المكاسب.

وكان المستثمرون متفائلين، وذلك بغض النظر عن الاستثمارات الضخمة هذا العام في بناء البنية التحتية السحابية لدعم التبني السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي.