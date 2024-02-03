آبل تشرح آلية التعامل مع دوار الحركة مع نظارة فيجن برو 

نشرت آبل عبر موقعها الرسمي بعض الإرشادات للتعامل مع دوار الحركة أو عدم الارتياح الذي يصيب بعض المستخدمين في أثناء استخدام نظارة فيجن برو بالتزامن مع بدء إطلاق النظارة في الولايات المتحدة.

وقالت آبل إن “عددًا قليلًا من الأشخاص” قد يعاني دوار الحركة عند استخدام نظارة فيجن برو، وتشمل الأعراض الدوار والغثيان وانخفاض درجة الوعي واضطراب المعدة وزيادة إفراز اللعاب والصداع والتعب والتعرق.

وتضيف آبل أن ظهور الأعراض قد يبدأ بعد نحو 30 دقيقة من استخدام النظارة، ونصحت الشركة الأشخاص الذين يعانون دوار الحركة بالتوقف عن استخدام النظارة عند بدء ظهور الأعراض، وعدم استخدامها على متن الطائرة، واستخدامها لمدد زمنية قصيرة قدر الإمكان.

ولتقليل دوار الحركة، تنصح آبل أيضًا المستخدمين بتقليل حركة الرأس والرقبة قدر الإمكان، وكذلك تقليل الحركة المرئية عن طريق تقليل أحجام النوافذ ومستوى الانغماس وتفعيل إعدادات تقليل الحركة في قسم إمكانيات الوصول في إعدادات النظارة.

ويجب أيضًا على المصابين بدوار الحركة تجنب تجارب الحركة العالية، ومقاطع الفيديو المكانية التي تحتوي على الكثير من الحركة.

وفيما يتعلق بالمستخدمين الذين يعانون أعراض عدم الراحة البصرية، مثل الرؤية الضبابية والرؤية المزدوجة وجفاف العيون وحساسية الضوء وإجهاد العين، يجب عليهم التوقف عن استخدام نظارة فيجن برو والانتظار حتى زوال الأعراض.

ولتقليل تلك الأعراض، توصي آبل بضرورة ملاءمة النظارة للوجه على نحو جيد، مع إعدادات المحاذاة المناسبة، وأخذ مدد راحة منتظمة كل 20 أو 30 دقيقة، بالإضافة إلى إبقاء الرأس في وضع مستقيم دون إمالة عند مشاهدة الأفلام الثلاثية الأبعاد أو مقاطع الفيديو المكانية أو الوسائط الغامرة.