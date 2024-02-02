Philips تقدم شاشة 49B2U6900CH التي تعادل حجم شاشتين قياسيتين

أعلنت شركة Philips تقديم شاشة 49B2U6900CH بمجموعة من التحسينات والمصممة لتعزيز منظومة العمل الجماعي.

أبرز ما يميز هذه الشاشة قدومها بحجم يعادل حجم شاشتين قياسيتين مما يوفر مساحة عرض واسعة، ونادرًا ما تطلق الشركات الصانعة لشاشات العرض أحجامًا مماثلةً كهذه.

صممت هذه الشاشة بمزايا مخصصة للاستخدام المهني، بداية مع كاميرا ويب مدمجة بدقة قدرها 5 ميجابكسل قابلة للتعديل مع تقنية Auto-Framing التي تُعد مثالية لمؤتمرات الفيديو الجماعية.

وعند دخول شخص واحد أو أكثر إلى نطاق رؤية الكاميرا، تعمل الكاميرا تلقائيًا على ضبط الإطار وتكبيره ليشمل جميع أفراد الفريق. وعندما يغادر فريق العمل نطاق رؤية الكاميرا، يُضبط الإطار تلقائيًا؛ مما يجعلها مثالية للاجتماعات الطويلة ومكالمات فريق العمل أيضًا.

وتأتي شاشة 49B2U6900CH مع ميكروفون عازل للضوضاء، مما يجعلها مثالية للعمل من المنزل والتعاون مِن بُعد، إذ تتميز كاميرا الويب بأنها تعتمد على نظام Windows Hello ومجهزة بمستشعرات متطورة لنظام تعرّف الوجه الذي يسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى أجهزة Windows الخاصة بهم بسهولة في أقل من ثانيتين.

ويعد مفتاح التشغيل السريع Busylight مناسبًا لتنبيه الآخرين لانشغالك في الوقت الحالي، إذ يمكن للمستخدمين ببساطة الضغط على مفتاح التشغيل السريع Busylight الموجود في الجهة اليسرى لحافة الشاشة، وسيتحول الضوء الموجود على كاميرا الويب إلى اللون الأحمر.

كما تأتي شاشة Philips 49B2U6900CH بمفتاح KVM الذكي، الذي يسمح للمستخدمين بتوصيل حاسوبين في وقت واحد، وتقسيم الشاشة لعشاق تعدد المهام والتبديل بسرعة بينهم بنقرة زر واحدة على لوحة المفاتيح.

ويُمكن استخدام منفذ USB Type-C لتوصيل جميع الأجهزة الطرفية من الشاشة إلى الحاسوب، ومن ذلك اتصال الشبكة ومخرج الفيديو من الحاسوب إلى الشاشة وتصفح الإنترنت دون الحاجة إلى كابل شبكة إضافي، حتى إذا لم يكن هناك منفذ LAN في الحاسوب المحمول.

وتأتي هذه الشاشة مع لوحة LCD VA بحجم قدره 48.8 بوصة ودقة عرض قدرها Dual Quad HD أو 5120 × 1440 بكسلًا، مع معدل تحديث قدره 75 هرتزًا، بمعدل سطوع يصل إلى 450 شمعة في المتر المربع، وزمن استجابة قدرها 4 ميلي/ الثانية، ونسبة تباين تصل إلى 3000:1، ونسبة عرض إلى ارتفاع تصل إلى 32:9، مع مساحة ألوان NTSC بنسبة قدرها 97% و sRGB بنسبة قدرها 119%، بالإضافة إلى حصولها على شهادة DisplayHDR 400، كما تحتوي على منفذي HDMI 2.0، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذي USB-C.

أخيرًا، تأتي هذه الشاشة الجديدة بسعر يبلغ 1249 يورو وهي متوفرة الآن في الأسواق.