CORSAIR تقدم أحدث أقراص SSD M.2 مع سلسلة MP600 ELITE

كشفت شركة CORSAIR، المتخصصة بصناعة أقراص التخزين والأجهزة الطرفية وقطع غيار الحاسوب الثانوية، عن سلسلة أقراص الحالة الصلبة MP600 ELITE SSD M.2.

وصُمم هذا القرص ليعمل مع واجهة الاتصال PCIe 4.0 لتحسين سرعة تخزين البيانات في الحواسيب المكتبية والمحمولة وأجهزة الترفيه المنزلي سوني PlayStation 5، وفي الوقت نفسه يدعم هذا القرص الأجهزة التي تعمل مع واجهة الاتصال PCIe 3.0.

تأتي سلسلة أقراص MP600 ELITE المستندة إلى ذاكرة 3D TLC NAND بحجم قدره 1 تيرابايت و2 تيرابايت، مع تأكيد CORSAIR طرحها حجمًا قدره 4 تيرابايت في شهر أبريل القادم. وتوفر هذه الأقراص سرعة قراءة مذهلة تصل إلى 7 جيجابايت/ الثانية وسرعة كتابة تصل إلى 6.5 جيجابايت/ الثانية، بالإضافة إلى سرعة قراءة عشوائية تصل إلى مليون عملية إدخال وإخراج/ الثانية، وسرعة كتابة عشوائية تصل إلى 1.2 مليون عملية إدخال وإخراج/ الثانية.

ويبدو أن CORSAIR قد ركزت على إطلاق قرص MP600 ELITE بإصدارين هما: الإصدار الأول مناسب للحواسيب المكتبية إذ يأتي القرص بمبرد سلبي يغطي لوحة الدارة المطبوعة للقرص كاملة، ويأتي الإصدار الثاني مناسبًا للحواسيب المحمولة وفي الوقت نفسه مناسبًا لأجهزة الترفيه المنزلي PS5.

ومن مزايا قرص MP600 ELITE، المصمم لجهاز الترفيه المنزلي PS5، قدومه بمبرد مصنوع من الألمنيوم بحجم رقيق مما يضمن أداءً مثاليًا للقرص حتى أثناء اللعب لمدة طويلة. كما تؤكد CORSAIR أن هذا القرص يتجاوز جميع متطلبات جهاز الترفيه المنزلي سوني PS5 ويعد أيضًا سهل التركيب في أجهزة PS5 Slim الكلاسيكية والجديدة.

وتقدم CORSAIR برنامج SSD Toolbox المجاني الذي يوفر مزايا مثل المسح الآمن للملفات وتحديثات البرامج الثابتة. بالإضافة إلى ذلك، يأتي قرص MP600 ELITE مع ضمان لمدة خمس سنوات.

وأخيرًا، يأتي قرص MP600 Elite SSD بحجم قدره 1 تيرابايت بسعر يبلغ 90 دولارًا، في حين يأتي قرص MP600 Elite SSD بحجم قدره 2 تيرابايت بسعر يبلغ 165 دولارًا.