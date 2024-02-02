نوثينج تؤكد قرب إطلاق هاتفها الجديد 2a

أكدت شركة نوثينج رسميًا عزمها إطلاق هاتفها الجديد المنتظر “فون 2a” خلال وقت قريب.

وقال أكيس إيفانجليدس، المؤسس المشارك ورئيس التسويق في الشركة، إن هاتف 2a القادم سيشكل “ترقية واضحة” مقارنة بأول هاتف للشركة (فون 1) في كافة الجوانب.

وأضاف إيفانجليدس أن هاتف “فون 2a” سيركز على الاحتياجات الأساسية للمستخدمين، ومنها الأداء والكاميرا، مشيرًا إلى أن الهاتف سيتضمن بعض المزايا الأكثر شعبية في هاتف “فون 2” الذي أطلقته الشركة حديثًا خلال النصف الثاني من عام 2023 الماضي.

ويأتي ذلك التأكيد الرسمي بعد سلسلة من التسريبات بشأن الهاتف منذ أواخر العام الماضي، إذ أشارت إلى أن الهاتف سيحافظ على التصميم نفسه المتبع في هواتف الشركة مع الأضواء الوامضة المميزة في الجهة الخلفية، ومعالج ميدياتيك Dimensity 7200.

واستنادًا إلى التسريبات السابقة، من المرجح أن يأتي هاتف “نوثينج فون 2a” بشاشة قياسها 6.7 إنشات من نوع أمولد بدقة قدرها +FHD ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، مع ذاكرة عشوائية حجمها 8 أو 12 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 128 أو 256 جيجابايت، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

ومن المتوقع إعلان الهاتف رسميًا نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري ضمن فعاليات مؤتمر MWC 2024 في مدينة برشلونة الإسبانية، مع إطلاقه بسعر قد يبدأ من 400 دولارٍ أمريكي للنسخة الأساسية، وهو سعر أقل مقارنةً بهاتف “فون 2” الذي يبدأ سعره من 600 دولارٍ أمريكي.