مبيعات أجهزة آيباد تشهد تراجعًا حادًا

كشفت آبل عن نتائجها المالية للربع المالي الأخير من عام 2023 الماضي، وقد أظهرت تراجعًا كبيرًا في مبيعات أجهزة آيباد اللوحية بنسبة قدرها 25% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي مبيعات أجهزة آيباد اللوحية خلال الربع الأخير من عام 2023 نحو 7 مليارات دولار، مقارنة بنحو 9.4 مليارات دولار في المدة نفسها العام الماضي.

ويُعد عام 2023 أول عام لا يشهد إطلاق أي أجهزة آيباد، وهو أحد الأسباب وراء تراجع مبيعات أجهزة آيباد خلال العام، بالإضافة إلى تراجع طلب الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب عالميًا.

ومع أن مبيعات أجهزة آيباد شهدت تراجعًا حادًا، فإنها لا تزال الأجهزة الأكثر مبيعًا في سوق الأجهزة اللوحية متفوقةً على الأجهزة اللوحية الأخرى التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

ومن المقرر أن تطلق آبل أجهزة آيباد جديدة ربيع العام الجاري، ومنها أجهزة آيباد برو بشاشة أولد بأسعار مرتفعة قد تسهم في رفع عائدات قطاع الأجهزة اللوحية.

وبلغ إجمالي عائدات آبل ما يزيد على 119 مليار دولار أمريكي خلال ذلك الربع، وقد شكلت مبيعات آيفون الجزء الأكبر من العائدات بفضل هواتف آيفون 15، إذ تجاوزت 69 مليار دولار أمريكي، وإجمالًا بلغ عدد أجهزة آبل النشطة 2.2 مليار جهاز عالميًا.

ومن الملاحظ استمرار نمو قطاع الخدمات الذي سجل أعلى عائدات له على الإطلاق بما يزيد على 23 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت عائدات الأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المنزلية والملحقات مجتمعة زهاء 12 مليار دولار أمريكي.