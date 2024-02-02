ريزر تقدم أول مكبر صوت في العالم يدمج مزايا الذكاء الاصطناعي لتتبع الرأس

يبدو أن استخدام الذكاء الاصطناعي قد أصبح أمرًا أساسيًا عند صناعة أي منتج، إذ كشفت شركة ريزر عن إطلاق المكبر الصوتي الجديد Leviathan V2 Pro والذي يتميز بتقنية تتبع الرأس بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وتعِد شركة ريزر بتقديم التجربة الصوتية الثلاثية الأبعاد والواقعية جدًا التي تتكيف مع حركة الرأس في الوقت الفعلي، وأهم ما يميز المكبر الصوتي V2 Pro هو قدرته على تتبع رأسك باستخدام الميكروفونات المدمجة. هذا يتيح للمكبر الصوتي تعديل اتجاه الصوت باستمرار، وتوجيه الموجات الصوتية مباشرة إلى أذنيك لتجربة استماع فضلى.

كما يدعم المكبر الصوتي Leviathan V2 Pro تقنية THX Spatial Audio، وهي مجموعة من تقنيات الصوت المحيطي التي تعمل على تحسين الدقة الصوتية بوضوح كبير. وهذا يعني أنك لن تسمع فقط الأصوات القادمة من جميع الاتجاهات، ولكنك ستتمكن أيضًا من تحديد موقعها بدقة مذهلة خصوصًا مع الألعاب.

ويوفر المكبر الصوتي Leviathan V2 Pro أداءً قويًا عندما يتعلق الأمر بجودة الصوت النقية، وذلك بفضل تصميمه المستند إلى خمسة مكبرات صوتية بحجم قدره بوصتان مع مضخم صوتي أسفل المكبر.

سواء كنت تلعب بالألعاب أو تشاهد أفلامًا أو تستمع فقط إلى صوتياتك المفضلة، تؤكد شركة ريزر أن المكبر الصوتي V2 Pro قادر على تقديم التجربة المثلى.

وصُمم المكبر الصوتي V2 Pro بتقنية Razer Chroma RGB، التي تسمح للمستخدم بتخصيص الإضاءة باستخدام 16.8 مليون لون مع تأثيرات إضاءة لا حصر لها. ولتجربة أسهل لديك خيارات الاتصال المناسبة لتجمع بين اتصال بلوتوث 5.0، ومنفذ صوت قدره 3.5 ملم، ومنفذ USB Type C.

كما يمكنك أيضًا التحكم في المكبر الصوتي باستخدام تطبيق Razer Audio وبرنامج Leiyun، مما يتيح لك ضبط الإعدادات الصوتية وتخصيص الإضاءة.

أخيرًا، يتوفر المكبر الصوتي ريزر Leviathan V2 Pro في الأسواق بسعر يبلغ 550 دولارًا.