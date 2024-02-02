خدمات يوتيوب المأجورة تتجاوز 100 مليون مشترك

أعلنت منصة مشاركة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت “يوتيوب” أن عدد المشتركين في خدمات “بريميوم” و “ميوزيك” المأجورة تجاوز 100 مليون مشترك مع مطلع عام 2024 الجاري، وفقًا لما ذكرته المنصة في مدونتها الرسمية.

وكانت يوتيوب قد بدأت إطلاق خدماتها المأجورة عام 2015، وهي متاحة الآن في أكثر من 100 دولة حول العالم.

وكانت جوجل – مالكة يوتيوب – قد صرحت حديثًا مع إعلان النتائج المالية للربع الأخير من عام 2023 الماضي بأن المشتركين في خدمات يوتيوب المأجورة يشكلون “قيمة كبرى” للمنصة وشركائها من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات.

وفي المتوسط، يعزز كل اشتراك إضافي في “يوتيوب بريميوم” أرباح صناع المحتوى والمنصة نفسها، وفقًا لما ذكرته جوجل التي تكافح أدوات حجب الإعلانات على نطاق واسع لدفع المستخدمين إلى الاشتراكات المأجورة.

وأشارت يوتيوب إلى المزايا الجديدة التي أطلقتها للمشتركين حديثًا، ومنها إضافة القدرة على مواصلة المشاهدة عبر أجهزة مختلفة مثل أجهزة التلفاز الذكية والأجهزة اللوحية، وتحسين مقاطع الفيديو البالغة دقتها 1080 بكسلًا، ومزايا الذكاء الاصطناعي التي وصلت للمشتركين أولًا، كما أدمجت خدمة بودكاست في”ميوزك”.

وتتيح المنصة اشتراك بريميوم بسعر قدره 14 دولارًا شهريًا، وفي حال الاشتراك في تطبيق يوتيوب من أجهزة آيفون وآيباد، فإن السعر يزيد ليصل إلى 19 دولارًا، وذلك بسبب العمولة الإضافية التي تحصل عليها آبل.

ويتيح يوتيوب بريميوم للمشتركين العديد من المزايا الحصرية، ومنها إزالة الإعلانات، والسماح بتشغيل مقاطع الفيديو في الخلفية، وتنزيل مقاطع الفيديو بجودة عالية لمشاهدتها دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، كما يتضمن اشتراكًا في خدمة “ميوزيك” التي يمكن الاشتراك فيها على نحو منفرد في مقابل 11 دولارًا أمريكيًا.