جوجل تضيف الذكاء الاصطناعي إلى الخرائط

أعلنت جوجل إضافة مزايا جديدة في خدمة الخرائط التابعة لها Maps تتيح اكتشاف الأماكن اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتتيح المزايا الجديدة للمستخدمين البحث عن الأماكن باستخدام عبارات بحث عامة أو محددة تتضمن وصفًا لها، لتعمل نماذج الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا نماذج اللغة الكبيرة LLMs في جوجل، على تحليل المعلومات التفصيلية في الخرائط التي تضم أكثر من 250 مليون مكان بالإضافة إلى مراجعات المساهمين الذين يزيد عددهم على 300 مليون مساهم، من أجل تقديم اقتراحات للأماكن التي يمكن التوجه إليها.

ويمكن للمستخدمين البحث اعتمادًا على اللغة الطبيعية باستخدام عبارات بحث مثل “أماكن ذات طابع عتيق” أو “أنشطة في يوم ممطر” أو غيرها من عبارات البحث، وستحلل نماذج الذكاء الاصطناعي معلومات الخرائط في الأماكن المحيطة مع الصور والتقييمات والمراجعات، من أجل تزويد المستخدمين باقتراحات مناسبة.

وتُنظم النتائج والاقتراحات في فئات، وتُعرض مرفقة بمجموعات الصور وملخصات المراجعات التي تسلط الضوء على ما يهم المستخدم في المكان بناءً على عبارة البحث أو الأمر النصي الذي أدخله.

ويمكن للمستخدمين أيضًا طرح عبارات بحث أو أسئلة إضافية بآلية تشبه المحادثة، إذ تفهم النماذج أنها عادةً ما تكون مرتبطة بما قبلها، للحصول على نتائج أخرى، كما تتيح جوجل إمكانية حفظ الأماكن التي تظهر في النتائج ومشاركتها.

وقالت جوجل عبر موقعها الرسمي إنها ستبدأ إطلاق تلك الميزة لعدد محدود من “المرشدين المحليين” من الأعضاء النشطين في مجتمع الخرائط في الولايات المتحدة، على أن تتيحها لكافة المستخدمين مستقبلًا.