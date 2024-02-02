جوجل تزيل واحدة من أقدم وأشهر مزايا محرك بحثها

أزالت جوجل واحدة من أقدم وأشهر مزايا محرك بحثها، وهي ميزة رابط ذاكرة التخزين المؤقتة للصفحات ضمن صفحة نتائج البحث، حسبما أكد مسؤول البحث في الشركة داني سوليفان.

وكتب سوليفان في منشور عبر منصة إكس: “كان المقصود من هذه الميزة مساعدة الأشخاص في الوصول إلى الصفحات، إذ لم يكن بإمكانك الاعتماد في الماضي على تحميل الصفحة في كثير من الأحيان، مع أن الأمور تحسنت كثيرًا في هذه الأيام، ولذلك قررنا إحالة الميزة إلى التقاعد”.

وتتيح لك ميزة ذاكرة التخزين المؤقتة عرض صفحة الويب كما تراها جوجل، وهو أمر مفيد لمجموعة متنوعة من الأسباب المختلفة بخلاف مجرد القدرة على رؤية الصفحة التي يصعب تحميلها.

ويمكن لمحترفي تحسين محركات البحث SEO استخدامها لتصحيح أخطاء مواقعهم أو حتى مراقبة المنافسين.

ويمكن أن تكون أيضًا أداة مفيدة للغاية لجمع الأخبار، مما يمنح المراسلين القدرة على رؤية المعلومات التي أضافتها الشركة أو أزالتها من موقع الويب.

كما أنها تعد بمنزلة طريقة لرؤية التفاصيل التي قد يحاول الأشخاص أو الشركات مسحها من الويب.

وفي حال حظرِ موقع ما في منطقتك، فإن بإمكانك استخدام ميزة ذاكرة التخزين المؤقتة بصفتها بديلًا لشبكة VPN.

وكان من الممكن عادةً الوصول إلى ذاكرة التخزين المؤقتة للصفحة عبر طريقتين مختلفتين، إذ هناك زر “النسخة المخبأة” الذي يظهر في الجهة السفلية للوحة “بخصوص هذه النتيجة” ويمكن الوصول إليه من قائمة الأزرار الثلاثة بجوار نتيجة البحث.

كما كان بإمكانك أيضًا إلحاق البادئة cache: مع عنوان الموقع قبل البحث عنه للانتقال فورًا إلى إصدار جوجل المخبأ.

وأزالت جوجل روابط ذاكرة التخزين المؤقتة تدريجيًا على مدار الشهرين الماضيين، إذ بدأت الروابط تختفي تدريجيًا من نتائج البحث في أوائل شهر ديسمبر، وأزالتها الشركة بالكامل ابتداءً من نهاية شهر يناير.

وأكد داني سوليفان أيضًا أن البادئة cache: في طريقها إلى الزوال في المستقبل القريب، لتنضم بذلك إلى روابط ذاكرة التخزين المؤقتة.

ولا يبدو أن جوجل لديها أي خطط فورية لاستبدال هذه الميزة، مع أن سوليفان يقول إنه يأمل أن تستطيع جوجل إضافة روابط إلى موقع أرشيف الإنترنت Internet Archive يمكن استخدامها بدلًا من ذلك لإظهار كيفية تغير صفحة الويب بمرور الوقت.