ثردز يصل إلى أكثر من 130 مليون مستخدم شهريًا

أصبح لدى ثردز الآن أكثر من 130 مليون مستخدم نشط شهريًا، حسبما أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا.

ويعد تطبيق التواصل الاجتماعي القائم على النصوص واحدًا من العديد من المشاريع الجديدة التي ظهرت في أعقاب استحواذ إيلون ماسك في عام 2022 على تويتر، التي تسمى الآن إكس، إذ تتنافس مع العديد من الشركات الناشئة والمشاريع المفتوحة المصدر، ويشمل ذلك بلوسكاي وماستادون وغيرها.

وقال زوكربيرج إن تطبيق ثردز ينمو باطّراد، مع أنه أشار إلى أن التطبيق وصل قبل أن تكون ميتا جاهزة.

وقال زوكربيرج: “يمتلك ثردز الآن عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يستخدمونه بنشاط مقارنةً بعدد الأشخاص الذين استخدموه بنشاط خلال ذروة الإطلاق الأولية. لذلك أعتقد أن ثردز يسير على الطريق الصحيح لتحقيق نجاح كبير”.

وأشاد زوكربيرج أيضًا بالتطبيق في الربع الثالث من عام 2023، قائلًا إنه يعتقد أن التطبيق لديه فرصة جيدة للوصول إلى مليار مستخدم في غضون بضع سنوات. وكان لدى ثردز في ذلك الوقت أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا.

وقالت ميتا إن مجموعة تطبيقاتها، التي تشمل أيضًا واتساب وفيسبوك وإنستاجرام وماسنجر، استخدمها 3.19 مليارات شخص يوميًا في الربع الرابع من عام 2023، ارتفاعًا من 3.14 مليارات شهدتها في الربع الثالث من عام 2023.

وبلغ عدد المستخدمين النشطين شهريًا 3.98. مليارات، ارتفاعًا من 3.96 مليارات في الربع السابق.

وظهرت في الأسابيع الأخيرة العديد من الأدلة على زيادة شعبية ثردز. ووجد مزود معلومات التطبيقات Appfigures أن التطبيق المملوك لشركة ميتا قد تضاعف عدد تنزيلاته ثلاث مرات في شهر ديسمبر ليصبح التطبيق رقم 6 من ناحية عدد التنزيلات خلال الشهر عبر متجر تطبيقات آبل وجوجل.

وحقق ثردز إطلاقًا قياسيًا، إذ وصل إلى 100 مليون مستخدم مسجل خلال الأيام الخمسة الأولى من إطلاقه في شهر يوليو الماضي، مع أن الاهتمام بدأ يتضاءل في الخريف، ولم يعد إلى النمو إلا بعد أن روجت ميتا لمنشورات ثردز لمستخدمي فيسبوك.

ومن المحتمل أن تهدف تعليقات زوكربيرج إلى تجنب المخاوف التي أثيرت خلال مدة تراجع ثردز. ويقول متتبع تابع لجهة خارجية إن لدى ثردز ما يقدر بنحو 160 مليون مستخدم.