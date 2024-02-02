إنفيديا تتنافس مع هواوي على السوق الصينية

بدأت إنفيديا بتلقي طلبات أولية لشريحة ذكاء اصطناعي جديدة خاصة بالصين من الموزعين الذين يسعرونها على قدم المساواة مع منتج منافس من هواوي، وذلك وفقًا لتقرير جديد من وكالة رويترز.

وتعد شريحة H20 بمنزلة الشريحة القوية من بين ثلاث شرائح تطورها الشركة الأمريكية للسوق الصينية.

ويأتي ذلك بعد أن وسعت الولايات المتحدة الحظر على صادرات الرقاقات المتطورة بهدف إعاقة قدرة الصين على تطوير الذكاء الاصطناعي والحواسيب العملاقة لجيشها.

وتوفر شريحة H20 قوة حاسوبية منخفضة مقارنةً بشريحة إنفيديا الرائدة المسماة H100، كما أنها منخفضة القوة مقارنةً بالشريحة الحديثة H800 الخاصة بالصين التي منعت أيضًا في شهر أكتوبر.

ويبدو أن مواصفات H20 تشير أيضًا إلى أنها منخفضة القوة مقارنةً بشريحة Ascend 910B من هواوي في بعض المجالات الرئيسية.

وسعرت إنفيديا في الأسابيع الأخيرة طلبات موزعي H20 في الصين في نطاق يتراوح بين 12000 دولار و 15000 دولار لكل بطاقة.

وبدأ بعض الموزعين بإعلان الرقاقة بعلاوة كبيرة، مما يجعل سعر الشريحة يصل إلى نحو 15320 دولارًا، في حين تباع شريحة هواوي Ascend 910B بسعر يبلغ نحو 16680 دولارًا.

ويقدم الموزعون خوادم H20 مقابل سعر قدره 194650 دولارًا، وهي أجهزة مكونة من 8 شرائح H20.

في حين بيعت خوادم H800 عندما أطلقتها الشركة قبل عام بسعر قدره 278075 دولارًا، وهي أجهزة مكونة من 8 شرائح H800.

وأخبر الموزعون العملاء أنهم قد يكونون قادرين على البدء بتسليم منتجات H20 على دفعات صغيرة في الربع الأول من عام 2024 وبكميات كبيرة في الربع الثاني من عام 2024.

وسيطرت إنفيديا قبل القيود الأمريكية على سوق شرائح الذكاء الاصطناعي في الصين بحصة تزيد على 90 في المئة.

وتواجه الشركة الآن منافسة متزايدة من المنافسين المحليين، وفي مقدمتهم هواوي.

وتعد شريحة Ascend 910B من هواوي على نطاق واسع بمنزلة شريحة الذكاء الاصطناعي التنافسية والمتوفرة الآن داخل الصين.

وازدادت شعبية شريحة Ascend 910B وسط مخاوف من احتمال مواجهة المشترين لمزيد من القيود على الوصول إلى منتجات إنفيديا بسبب العقوبات الأمريكية.

وتتخلف شريحة H20 عن شريحة Ascend 910B في أداء FP32، وهو مقياس هام يقيس مدى سرعة معالجة الشريحة للمهام الشائعة.

وتتمتع شريحة إنفيديا بميزة على شريحة هواوي من ناحية سرعة الاتصال البيني، التي تقيس مدى سرعة نقل البيانات بين الشرائح.

ويعني هذا أن شريحة H20 تظل منافسة لشريحة Ascend 910B في التطبيقات التي تتطلب ربط عدد كبير من الرقاقات معًا للعمل بصفتها نظامًا واحدًا.

وذكرت وكالة رويترز في الشهر الماضي أن إنفيديا تخطط لبدء إنتاج H20 في الربع الثاني من هذا العام.

وكان من المقرر إطلاقها في شهر نوفمبر الماضي، مع أن هذه الخطة تأخرت بسبب مشكلات كانت تواجهها الشركات المصنعة للخوادم في إدماج الشريحة.

وزار الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ، مكاتب إنفيديا في شنتشن وشانغهاي وبكين في الشهر الماضي، مما يؤكد أهمية السوق الصينية للشركة.