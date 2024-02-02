أمازون تعلن مساعد التسوق بالذكاء الاصطناعي Rufus

كشفت أمازون عن مساعد تسوق بالذكاء الاصطناعي يطلق عليه اسم روفوس Rufus، وصممت الشركة الأداة لمساعدة المستخدمين في البحث عن المنتجات وتسوقها.

وتدرب الشركة روبوت الدردشة الجديد بالذكاء الاصطناعي باستخدام مكتبة منتجاتها ومراجعات العملاء، بالإضافة إلى المعلومات من الويب، مما يسمح له بالإجابة عن الأسئلة بخصوص المنتجات وإجراء المقارنات وتقديم الاقتراحات والمزيد.

ولا يزال Rufus في المرحلة التجريبية، ويظهر لعملاء محددين فقط قبل طرحه لمزيد من المستخدمين في الأسابيع المقبلة.

وفي حال كان لديك حق الوصول إلى الإصدار التجريبي، فإن بإمكانك فتح محادثة مع Rufus من خلال تشغيل تطبيق أمازون للهاتف المحمول ومن ثم كتابة الأسئلة أو التحدث معه عبر شريط البحث.

وتظهر نافذة دردشة Rufus في الجزء السفلي من شاشتك، التي يمكنك توسيعها للحصول على إجابة لسؤالك، أو تحديد الأسئلة المقترحة، أو طرح سؤال آخر.

وبدأت أمازون بالإجابة عن الأسئلة باستخدام روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي في وقت سابق من هذا الشهر، إذ بدأ بالظهور عبر صفحات المنتجات لبعض المستخدمين.

وتقول الشركة إن Rufus يمكنه الإجابة عن أسئلة، مثل “ما هي الاختلافات بين أحذية الجري؟” أو “ما هي الهدايا الجيدة لعيد الأم؟”.

كما يمكنك أيضًا طرح أسئلة بخصوص منتج معين تبحث عنه عبر أمازون، مثل “هل يمكن غسل هذه السترة في الغسالة؟”.

ويستخدم روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي المعلومات من قائمة المنتجات ومراجعات العملاء وأسئلة وأجوبة المجتمع لتقديم إجابة.

ويبدو أن الأسئلة المقترحة لروبوت الدردشة Rufus تظهر حتى لو كنت تجري بحثًا بسيطًا.

وقالت أمازون في تدوينة: “يحسن Rufus مدى سهولة عثور العملاء على المنتجات الفضلى التي تلبي احتياجاتهم واكتشافها”.

وقال الرئيس التنفيذي، آندي جاسي، إن الشركة تخطط لإدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في جميع أعمالها.

وأطلقت أمازون العديد من أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي في الأشهر الأخيرة، مستفيدة من الضجة التي أثارها ChatGPT من OpenAI.

واختبرت الشركة أدوات الذكاء الاصطناعي للإجابة عن أسئلة المتسوقين وتلخيص التقييمات، بالإضافة إلى ميزة الذكاء الاصطناعي لمساعدة البائعين الخارجيين في كتابة القوائم.

كما قدمت أمازون Q، وهو روبوت دردشة للشركات، وBedrock، وهي خدمة ذكاء اصطناعي توليدي لعملاء السحابة.