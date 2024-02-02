أدوبي تجلب Firefly و Lightroom إلى فيجين برو

أعلنت أدوبي توفر عائلة Firefly من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي بصفتها تطبيقًا مستقلًا لنظارة آبل الجديدة المسماة فيجين برو.

وتطلق آبل نظارتها اليوم، ويهدف التطبيق الجديد إلى الاستفادة من تكنولوجيا النظارة لمساعدة المبدعين.

وقالت أدوبي إن نماذجها للذكاء الاصطناعي، التي أطلقتها في شهر مارس من العام الماضي، مصممة للاستخدام التجاري الآمن.

واستخدم Firefly من أجل توليد ما يزيد على 5 مليارات صورة حتى الآن على مستوى العالم، مما يجعله نموذج توليد صور الذكاء الاصطناعي الشائع والمصمم للاستخدام التجاري الآمن.

ومن خلال تجربة مصممة خصوصًا لنظام التشغيل VisionOS، يمكن للمستخدمين تصور رؤاهم الإبداعية وإضفاء الحيوية عليها من خلال توليد أعمال فنية وعرضها عبر الشاشات الكبيرة لجعلها أقرب إلى المحتوى.

وتعد واجهة التطبيق الجديد لنظارة فيجين برو مألوفة لأي شخص استخدم الإصدار المستند إلى الويب من الأداة.

ويحتاج المستخدمون إلى إدخال وصف نصي داخل مربع المطالبة في الجهة السفلية والضغط على “توليد”.

ويؤدي ذلك إلى ظهور 4 صور مختلفة يمكن سحبها من نافذة التطبيق الرئيسية ووضعها في جميع أنحاء المنزل، مثل الملصقات الافتراضية أو المطبوعات.

ويمكنهم أيضًا ترتيب الصور في جميع أنواع السياقات، وذلك من خلال سحب الصور من نافذة التطبيق الرئيسية ووضعها على الجدران والمكاتب والمساحات الواقعية من حولك.

كما يمكن لمستخدمي أدوبي في المستقبل توليد صور بانورامية ملتفة وبيئات بزاوية قدرها 360 درجة والمزيد.

وترفق البيانات الوصفية Content Credentials وتضمن تلقائيًا في كل المحتوى المولد باستخدام Firefly في فيجين برو لضمان شفافية المحتوى والبيانات.

وتعد Content Credentials بمنزلة تقنية مجانية مفتوحة المصدر تعمل بصفتها ملصقًا للمحتوى الرقمي.

وتوفر أدوبي أيضًا التطبيق الشهير لتحرير الصور Lightroom لنظارة فيجين برو من أجل الاستمتاع بتجربة تحرير الصور الغامرة.

وتشبه تجربة Lightroom لنظارة فيجين برو تجربة إصدار آيباد، مع واجهة واضحة ومبسطة وسهلة التنقل باستخدام إيماءات اليد.

وقالت أدوبي: “يمكنك اكتشاف مستقبل التصوير الفوتوغرافي باستخدام طريقة جديدة لتحرير الصور على نطاق واسع، والتعمق في التفاصيل، وتجربة سحر الصور البانورامية ذات الإطار العريض أو ذكريات الفيديو، والمزيد في المستقبل”.

كما تتيح أدوبي Fresco و Behance عبر نظارة الواقع المختلط فيجين برو لتعزيز التجارب الجديدة والإبداعية.