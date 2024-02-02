آبل تطلق رسميًا نظارة فيجن برو في الولايات المتحدة

بدأت آبل رسميًا إطلاق نظارة الواقع المختلط الخاصة بها فيجن برو في الولايات المتحدة.

وباتت النظارة متاحة للبيع في متاجر آبل المنتشرة في أنحاء الولايات المتحدة بالإضافة إلى متجرها الإلكتروني.

وبدأت عملاء آبل في تلقي الوحدات التي طلبوها من النظارة في مرحلة الحجز الأولي التي بدأت قبل أسبوعين، مع إمكانية الاستلام من متاجر آبل.

وظهر تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة، في المتجر الرئيسي في الشارع الخامس في نيويورك للاحتفال بإطلاق النظارة.

وتطرح آبل نظارة فيجن برو بسعر يبدأ من 3500 دولارٍ أمريكي، وقال كوك في تصريحات صحفية إنه يعتقد أن النظارة طُرحت بالسعر المناسب بالنظر إلى قيمتها، مشيرًا إلى أنها تحمل 5000 براءة اختراع، وأن بإمكان العملاء الحصول عليها عبر نظام التقسيط.

وأضاف كوك أن هناك شركات بدأت الاستثمار في النظارة، ومنها ول مارت ونايكي وفانغارد وبلومبيرغ وغيرها، لاستخدامها كمنصة للعملاء والعاملين.

وأشار كوك إلى أن هناك أكثر من 600 تطبيق مختلف مخصص للنظارة، منها 250 لعبة، تمكن المستخدمين من تجربة “الحوسبة المكانية”.

ومن المتوقع أن تشحن آبل نحو 500 ألف وحدة من نظارتها خلال العام الجاري، ولا يُتوقع أن تشكل النظارة مبدئيًا عائدات كبيرة للشركة.

وأشارت تقديرات سابقة إلى أن آبل تمكنت من بيع ما يزيد على 200 ألف وحدة من النظارة خلال مرحلة الحجز الأولي، وسط شائعات تفيد بأن آبل تعمل على نسخة أخرى ذات سعر رخيص نسبيًا لاستهداف شريحة كبيرة من العملاء.