متصفح مايكروسوفت إيدج يدعم الإضافات في أندرويد

تختبر مايكروسوفت إمكانية تثبيت الإضافات في متصفح إيدج في نظام أندرويد، وفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة من المتصفح.

وتتيح تلك الميزة للمستخدمين إمكانية تثبيت ملحقات إضافية في المتصفح، كما هو الحال في إصدارات سطح المكتب من متصفحات إيدج وجوجل كروم وفايرفوكس وغيرها من المتصفحات. وتتيح الإضافات كثيرًا من المزايا والتحسينات التي لا توجد في الإصدار الأصلي من المتصفح.

وستكون تلك الميزة متاحة لمدة تجريبية في إصدار أندرويد من المتصفح قبل إتاحتها لكافة المستخدمين عبر النسخة النهائية المستقرة بحلول مارس/ آذار المقبل.

ويمكن للمستخدمين إدارة الإضافات في المتصفح بالضغط على أيقونة الملحقات Extensions في قائمة الخيارات، لتظهر شاشة كاملة بها بعض الإضافات المُقترحة للتثبيت، مثل إضافة (uBlock Origin) لإزالة الإعلانات، وإضافة (Dark Reader) لتطبيق الوضع الليلي في المواقع التي يجري تصفحها، وإضافة (Global Speed) لتحديد سرعة تشغيل الصوت ومقاطع الفيديو في المتصفح.

ومن الجدير بالذكر أن متصفح إيدج في أندرويد مبني على محرك كروميوم، وهو المحرك نفسه الذي يعمل به متصفح جوجل كروم، لكن لا يبدو أن جوجل ستتيح تلك الميزة في متصفح كروم للأجهزة المحمولة، مع اتجاه كثير من المستخدمين إلى تثبيت إضافات منع الإعلانات التي تؤثر سلبًا في عائداتها الإعلانية.

وكانت موزيلا هي الأخرى قد قدمت دعمًا كاملًا للإضافات في متصفحها فايرفوكس في نظام أندرويد نهاية العام الماضي، مع إتاحة مئات الإضافات في مختلف التصنيفات.