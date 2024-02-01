مايكروسوفت تطلق تطبيق ون درايف المُعاد تصميمه

بدأت شركة مايكروسوفت إطلاق تطبيق التخزين السحابي ون درايف بتصميم جديد لكافة المستخدمين، وهو التصميم الذي كشفت عنه الشركة خلال العام الماضي، وسيكون متاحًا لكافة المستخدمين بحلول نهاية شهر فبراير/ شباط الحالي.

وتتماشى الواجهة الجديدة لتطبيق ون درايف بشكل وثيق مع نظام التشغيل ويندوز 11 مقارنةً بالتصميم السابق، كما أن التطبيق أُعيد تصميمه لتسهيل الوصول إلى الملفات المُراد البحث عنها.

وقالت ميسيل باريت، مديرة المنتجات في شركة مايكروسوفت، بمناسبة إطلاق التصميم الجديد: “إنه ترقية مرئية وعملية على حدٍ سواء، وهو مصمم للمساعدة في الوصول إلى الملفات بسرعة والحفاظ على تنظيم المحتوى بطرق متعددة”.

وأضافت باريت أن التصميم المرئي المحسّن يعمل على تقليل الفوضى والتشتت، مما يسمح بالتركيز على المحتوى الخاص بالمستخدم.

ويتيح التصميم الجديد طريقة جديدة لعرض الملفات، تُسمى “عرض الأشخاص”، وهي تُظهر الملفات استنادًا إلى الأشخاص الذين أرسلوها بدلًا من أسماء الملفات، وتلك طريقة تتماشى مع الكيفية التي ينظر بها المستخدم للعالم، وفقًا لما ذكرته مايكروسوفت عبر موقعها الرسمي.

وتحتوي واجهة المستخدم المُجددة أيضًا على مرشحات جديدة لتسهيل الوصول إلى الملفات استنادًا إلى تنسيقها، سواء كانت ملفات نصية أو عروضًا تقديمية أو جداول بيانات أو ملفات PDF وغيرها.

ويضم تطبيق ون درايف أيضًا زر “إضافة جديد” مُجدد، يتيح القدرة على تحميل ملفات جديدة إلى الحساب، وإنشاء مستند جديد مثل ملفات ورد وإكسل وغيرها دون الحاجة إلى تشغيل تطبيق خارجي.

ويتيح التصميم الجديد أيضًا إمكانية إجراء مجموعة من الأوامر مثل الحذف أو النقل أو التنزيل من القائمة التي تظهر عند الضغط على أي ملف أو مجلد.