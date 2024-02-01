مايكروسوفت تجلب تطبيقاتها الإنتاجية إلى نظارة آبل

تستعد مايكروسوفت لإطلاق مجموعة تطبيقاتها الإنتاجية المسماة Microsoft 365 لنظارة آبل المسماة فيجين برو في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتتوفر كل من وورد وإكسل وباور بوينت وأوتلوك وتيمز وون نوت في متجر آب ستور لنظارة فيجين برو من آبل في الثاني من شهر فبراير، وهو اليوم نفسه الذي تتوفر فيه النظارة الجديدة في المتاجر.

ولطالما وصفت آبل نظارتها بأنها جهاز إنتاجي في المقام الأول، لذا فإن إضافة منتجات مايكروسوفت من شأنها أن تزيد إنتاجية المستخدمين.

ويستطيع مالكو نظارة فيجين برو الوصول إلى مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot أثناء استخدام نظارة الرأس، ويشمل ذلك القدرة على إنشاء مسودات وتلخيص المستندات وإنشاء عروض باور بوينت التقديمية بصوتك.

ويتضمن تطبيق وورد لنظارة فيجين برو وضع تركيز يشبه إلى حد كبير وضع القارئ الموجود في الإصدارات الموجهة لأجهزة الحواسيب، إلى جانب واجهة الشريط التي تبدو سهلة اللمس.

ويمكنك إنشاء شرائح باور بوينت عبر فيجين برو واستخدام التطبيق للتدريب على العروض التقديمية.

ويتضمن إكس القدرة على إنشاء المخططات والجداول وتحليل البيانات ومعظم المزايا التي تجدها في الإصدارات العادية من إكس.

وأطلقت مايكروسوفت سابقًا تجربة الاجتماعات الثلاثية الأبعاد والاجتماعات في الواقع الافتراضي ضمن تيمز التي تعمل حصريًا عبر نظارة الرأس كويست Quest من ميتا، مع أن تكامل منصة مايكروسوفت المسماة Mesh مع نظارة فيجين برو لن يكون متاحًا عند الإطلاق.

وقالت مايكروسوفت: “نواصل تقديم تجارب مبتكرة للأجهزة الجديدة، ويشمل ذلك جلب منصة Mesh إلى نظارة فيجين برو في العام المقبل”.

وتدعم منصة تيمز ضمن فيجين برو الصورة الرمزية الرقمية المعتمدة على مسح الوجه أثناء مكالمات الفيديو.

وأضافت مايكروسوفت أيضًا تفاعلات الرموز التعبيرية والقدرة على المشاركة في تجربة دردشة تيمز.

ويعد من السهولة بمكان نقل اجتماع تيمز من أجهزة الحواسيب أو الهواتف المحمولة إلى نظارة فيجين برو، أو من نظارة الرأس إلى الأجهزة الأخرى.

وتدعم العديد من الشركات، مثل مايكروسوفت وديزني، نظارة الرأس فيجين برو عند إطلاقها، مع أن هناك بعض الاستثناءات الملحوظة.

ولن تطلق كل من يوتيوب ونتفليكس تطبيقات للنظارة، مما يجبر مالكي النظارة على بث مقاطع الفيديو من متصفح الويب بدلًا من ذلك.