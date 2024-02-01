كيفية استخدام مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في تطبيق الملاحظات في هواتف Galaxy S24

سهّلت سامسونج عملية تنظيم الملاحظات المضافة إلى تطبيق الملاحظات المدمج في هواتف Galaxy S24 الجديدة، وأصبح بإمكان المستخدمين تلخيص الملاحظات المكتوبة، ونسخ الملاحظات الصوتية وترجمتها بسهولة، وذلك باستخدام مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، وهي: مزية التلخيص (Summarize)، ومزية النسخ (Transcribe).

ستساعد هذه المزايا في تحسين الكفاءة في العمل والدراسة، وتوفير الوقت الذي تقضيه في تلخيص الملاحظات المكتوبة، ونسخ الملاحظات الصوتية.

وفيما يلي سنوضح كيفية استخدام مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في تطبيق الملاحظات في هواتف Galaxy S24:

أولًا: كيفية تلخيص الملاحظات في تطبيق ملاحظات سامسونج:

تأتي مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في تطبيق الملاحظات في هواتف Galaxy S24 مُفعلة تلقائيًا، ولكن إذا كنت ترغب في التحقق من تشغيلها فاتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق الإعدادات ( Settings) ، ثم اختر المزايا المتقدمة ( Advanced features) . انقر فوق خيار الذكاء المتقدم (Advanced intelligence)، ثم تحقق من أن خيار ملاحظات سامسونج (Samsung Notes) مُفعّل.

بعد التحقق من تفعيل مزايا الذكاء الاصطناعي في تطبيق الملاحظات، اتبع الخطوات التالية لتلخيص ملاحظاتك:

افتح أي ملاحظة لديك تتكون من 200 حرف على الأقل. انقر فوق زر مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يظهر كبريق في شريط الأدوات في الجهة السفلية من الشاشة. انقر فوق خيار تلخيص (Summarize)، وسيظهر ملخص الملاحظة في الجهة السفلية من الملاحظة الأصلية. انقر فوق زر القائمة الثلاثي الخطوط في الجهة اليُمنى العلوية لاختيار أسلوب التلخيص من الخيارات المتاحة، وهي: قياسي (Standard) أو تفصيلي (Detailed). انقر فوق زر تم (Done).

ستجد أيضًا في الجهة السفلية من الملخص ثلاثة خيارات، هي:

نسخ ( copy): لنسخ الملخص.

استبدال ( replace): لاستبدال الملاحظة الأصلية بالنسخة الملخصة.

إضافة إلى ( add to): لإضافة الملخص إلى ملاحظة جديدة في تطبيق الملاحظات.

ثانيًا: كيفية نسخ الملاحظات الصوتية وتلخيصها وترجمتها في هواتف Galaxy S24:

إذا كنت بحاجة إلى تحويل الملاحظات الصوتية المخزنة في هاتفك إلى نص مكتوب وتلخيصها وترجمتها، فيمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

افتح أي ملاحظة صوتية سجلتها سابقًا. انقر فوق زر (النسخ) Transcribe. اختر اللغة الخاصة بالتسجيل الصوتي. ستحصل بعد ذلك على نسخة مكتوبة من الملاحظة الصوتية، وستجد في الجهة العلوية من النص خيار (تلخيص) Summarize انقر فوقه لتحصل على ملخص للنسخة المكتوبة من الملاحظة الصوتية.

يمكنك أيضًا ترجمة الملاحظات الصوتية بمجرد نسخها بالنقر فوق زر الترجمة (translated) في الجهة اليُمنى العلوية، وستظهر النسخة المترجمة في الجهة السُفلية من النص الأصلي.