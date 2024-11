كل ما تحتاج إلى معرفته عن نيورالينك التي زرعت أول شريحة في الدماغ البشري  

أعلن إيلون ماسك يوم الثلاثاء الماضي نجاح شركته الناشئة (نيورالينك) Neuralink في زراعة أول شريحة في دماغ بشري، وهي خطوة مهمة للشركة التي تسعى إلى تمكين الناس يومًا ما من التحكم في حواسيبهم وهواتفهم باستخدام أفكارهم فقط.

وقال ماسك في منشور عبر منصة إكس: “إن المريض الذي خضع لعملية زراعة الشريحة في الدماغ يتعافى بنحو جيد، وإن النتائج الأولية للعملية تُظهر رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد”.

