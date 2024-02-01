شوبيفاي تعزز منصتها للتجارة بالذكاء الاصطناعي

كشفت شوبيفاي عن أكثر من 100 تحديث جديد لمنصتها للتجارة، مع ظهور الذكاء الاصطناعي بصفته موضوعًا رئيسيًا.

وقدمت الشركة إمكانات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى مساعدة التجار في العمل بذكاء وبيع المزيد وإنشاء تجارب فضلى للعملاء.

وتعد Shopify Magic بمنزلة الميزة الرئيسية التي تطبق نماذج مختلفة من الذكاء الاصطناعي لمساعدة التجار بعدة طرق.

ويتضمن ذلك إنشاء أوصاف المنتج وصفحات الأسئلة الشائعة والنسخ التسويقية الأخرى تلقائيًا.

وأظهرت الاختبارات المبكرة أن Shopify Magic يمكنها إنشاء نص محسّن لتحسين محركات البحث SEO في ثوانٍ مقابل الدقائق المطلوبة عادةً لكتابة دعاية منتج عالية التحويل.

وقدمت شوبيفاي أيضًا Smart Sidekick، وهو مستشار تجاري مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقدم توصيات خاصة بخصوص كل شيء، بدءًا من إدارة المخزون وحتى اكتساب العملاء الجدد.

ويهدف Smart Sidekick إلى استخلاص خبرة شوبيفاي لتوجيه عملية اتخاذ القرار لدى التجار.

وتزود شوبيفاي أداة استهداف إعلانات الجماهير بالمزيد من الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الحملة.

وتدعي الشركة أن الرسم البياني لبياناتها يمكنه إنشاء جماهير خاصة أكبر مرتين مما يمكن للتجار إنشاؤه يدويًا.

وتستفيد شوبيفاي أيضًا من الذكاء الاصطناعي لتحسين البحث عبر منصاتها.

وتعمل قدرة البحث الدلالي الجديدة على فهم هدف البحث بطريقة فضلى باستخدام معالجة اللغة الطبيعية.

وأظهرت الإصدارات التجريبية المبكرة زيادة بمقدار 7 في المئة في تحويل البحث إلى الشراء.

وتوفر تطورات الذكاء الاصطناعي للمنصة ميزة على المنافسين، مثل أدوبي وأوراكل، الذين يستثمرون أيضًا في الذكاء الاصطناعي لتوسيع قدراتهم التجارية.

وتعكس مزايا شوبيفاي الجديدة اتجاهات واسعة في تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، إذ يغير الذكاء الاصطناعي كل شيء من سلاسل التوريد إلى خدمة العملاء.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة KPMG، فقد أدى وباء كورونا إلى تعطيل صناعة البيع بالتجزئة بما يقدر بخمس سنوات في الأشهر الاثني عشر الماضية، وزاد من اعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاع.

وشهدت شوبيفاي نموًا سريعًا مع انتقال المزيد من المستهلكين والشركات إلى التكنولوجيا الرقمية، وارتفعت أسهمها بأكثر من 2000 في المئة منذ طرحها العام الأولي في عام 2015.

وتدير الشركة الآن أكثر من 200 مليار دولار في المعاملات السنوية، وتبلغ قيمتها السوقية أكثر من 100 مليار دولار.

ويأمل تجار شوبيفاي أن تساعدهم هذه المزايا الجديدة في الاستفادة من الطفرة المستمرة في التجارة عبر الإنترنت، وجذب المزيد من العملاء عبر القنوات والأسواق المختلفة.