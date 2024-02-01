سمو ولي العهد السعودي يطلق شركة “آلات” لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للصناعات المتقدمة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، اليوم تأسيس شركة (آلات) واحدة من شركات صندوق الاستثمارات العامة لتكون رائدًا وطنيًا جديدًا يسهم في جعل المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا للصناعات المستدامة التي تركز في التقنية المتقدمة والإلكترونيات.

وتختص شركة (آلات) بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية، ضمن سبع وحدات أعمال إستراتيجية، وهي: الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، والأجهزة المنزلية الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الإلكترونية الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.

وتعتزم شركة (آلات) التي يرأس مجلس إدارتها سمو ولي العهد، تعزيز قدرات القطاع التقني في المملكة ورفع مساهمته في المحتوى المحلي والاستفادة من وتيرة تطوره المتسارعة وزيادة جاذبيته وقدرته على استحداث الفرص الاستثمارية. كما ستمكّن “آلات” القطاع الخاص عبر الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في مجال الصناعات المتقدمة والإلكترونيات، الأمر الذي ينمّي منظومة الاقتصاد المحلي والمنطقة ككل.

التحول في القطاع الصناعي:

كما ستسهم الشركة في تعزيز التحول في القطاع الصناعي عالميًا عبر بناء شراكات وتقديم حلول صناعية مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة في المملكة، بما يلبي الطلب التجاري ويواكب احتياجات قطاعات المستقبل والجيل الجديد من التصنيع، ويدعم قوة سلاسل الإمداد المحلية، ويسهم في جعل المملكة مركزًا عالميًا للصناعات الإلكترونية المتقدمة.

وستعمل شركة (آلات) على التصنيع ضمن أكثر من 30 فئة تخدم قطاعات حيوية في مقدمتها الأنظمة الروبوتية، وأنظمة الاتصال، والحواسيب المتقدمة، ومنتجات الترفيه الرقمية، والمعدات الثقيلة المتطورة التي تُستخدم في التشييد والبناء والتعدين.

توطين الخبرات في قطاعي الصناعة والإلكترونيات:

وستعمل الشركة الجديدة على دفع عجلة الابتكار والتصنيع في المملكة ورفع جهود البحث والتطوير وتوطين الخبرات في قطاعي الصناعة والإلكترونيات عبر تنمية الكفاءات المحلية والارتقاء بجودة الوظائف المحلية، إذ ستعمل على استحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة في المملكة، وتصل مساهمتها المباشرة في الإنتاج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 35 مليار ريال بحلول عام 2030.

وستركز (آلات) في إتاحة حلول التصنيع المستدامة للشركات العالمية عبر موارد الطاقة النظيفة في المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، ومستهدف صندوق الاستثمارات العامة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050.

بالإضافة إلى تمكين الشركات الصناعية العالمية من الاستفادة من المزايا التنافسية لاقتصاد المملكة وموقعها الجغرافي الفريد واستثماراتها في القطاع التقني.

أعلن سمو #ولي_العهد اليوم عن تأسيس شركة #آلات، واحدة من شركات صندوق الاستثمارات العامة، لتكون رائداً وطنياً جديداً يُسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركّز على التقنية المتقدّمة والإلكترونيات. #لصناعة_غد_أفضل للمزيد: https://t.co/afYZrg8UUZ pic.twitter.com/Focp9eWuLV — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) February 1, 2024

ويتماشى تأسيس (آلات) مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في التوسع في المجالات المرتبطة بالصناعات وسائر قطاعاته ذات الأولوية محليًا، مع تعزيز سلاسل الإمداد المحلية بما يتواكب مع إستراتيجيته التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.