دبي تبحث مع مايكروسوفت و IBM تنظيم وحوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي

نظم (مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي) ورشة عمل بالتعاون مع شركات مايكروسوفت، و IBM، وروتكورد، وذلك بهدف مناقشة تنامي دور الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، وسبل مواكبة التطور المتسارع لتطبيقاته وأدواته المتنوعة في القطاعين الحكومي والخاص، وكيفية تنظيم وحوكمة هذه الاستخدامات.

ويتماشى تنظيم هذه الورشة مع جهود (مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي) لتعزيز شراكاته العالمية، وتحقيق دوره المحوري بتشكيل مجتمع متكامل يحتضن الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية ورواد الأعمال، وتوفير منصة لأصحاب العقول والأفكار المبتكرة من حول العالم، والتعاون لإطلاق مبادرات وبرامج نوعية تدعم توظيف تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي.

وتضمنت الورشة جلسة حوارية استضافت كل من: ميثاء السويدي؛ الرئيس التنفيذي للعمليات في مايكروسوفت الإمارات، ومصطفى ظافر؛ نائب الرئيس لقطاع البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة في شركة IBM، وسعيد الفلاسي؛ مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، وأدارها ألاجان ماهالينجام؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة روتكورد.

وأكد المشاركون في الجلسة أهمية التطبيق الفعال لإستراتيجيات الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، وتوظيف إمكاناته الواسعة والمتنوعة في تحقيق الأهداف المؤسسية على المدى القصير والطويل.

واستعرض المشاركون مجموعة من السيناريوهات المستقبلية لدور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل السياسات الحكومية والخدمات العامة خلال العقد القادم، إضافة إلى مناقشة أبرز الاعتبارات الأخلاقية التي يجب منحها الأولوية لضمان الاستخدام المسؤول والعادل لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تطبيقات مستقبلية:

أكدت ميثاء السويدي؛ الرئيس التنفيذي للعمليات في مايكروسوفت الإمارات، خلال مشاركتها في الجلسة، حرص مايكروسوفت على دعم كافة البرامج الحكومية والمبادرات الوطنية لتعزيز ريادة دبي ودولة الإمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار وتوظيف أحدث التطبيقات المستقبلية.

كما استعرضت مختلف المبادرات التي تسهم مايكروسوفت من خلالها برعاية الشركات الناشئة والمؤسسات التي ترغب في تعزيز الاعتماد على توظيف مختلف تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الأعمال.

تنمية المهارات:

وأشار مصطفى ظافر نائب؛ الرئيس لقطاع البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة في شركة IBM، إلى أهمية تركيز مختلف المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص على المساهمة في تنمية المهارات المستقبلية الأساسية التي يجب التركيز على تطويرها لتعزيز جاهزيتها لعصر الذكاء الاصطناعي.

كما تناول خلال حديثه أبرز جهود شركة IBM العالمية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. مؤكدًا أهمية الاستفادة من التطبيقات المتنوعة للذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الأعمال ودفع مسيرة الابتكار وتطوير نماذج أعمال جديدة ونوعية.

تبادل المعرفة والخبرات بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة:

وأكد سعيد الفلاسي؛ مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، أهمية تبادل المعرفة والخبرات بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتسريع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية من خلال تطوير مهارات العاملين في القطاع الحكومي وتوفير الأدوات اللازمة لهم.

وأشار إلى أن المركز يهدف إلى توظيف شراكاته مع الجهات الحكومية وكبرى شركات التكنولوجيا العالمية إلى تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة ودراسة التأثيرات الأخلاقية والاجتماعية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التفاعلي، إضافة إلى تطوير القوانين والسياسات والتشريعات الضرورية، وتمكين المهارات الواعدة والخبرات الوطنية.

الاستعداد للتحولات القادمة:

الجدير بالذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أطلق (مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي) في يونيو 2023، بهدف دعم الجهات الحكومية بإمارة دبي في توظيف تكنولوجيا المستقبل بشكل عملي وفعّال استعدادًا للتحولات الجذرية القادمة في مختلف القطاعات الحيوية.

وعمل المركز الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل وهيئة كهرباء ومياه دبي ومجلس دبي للإعلام وهيئة دبي الرقمية، على تدريب الموظفين الحكوميين على استخدامات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إطلاق مشاريع تجريبية وتحسين الخدمات الحكومية التي يمكنها الاستفادة من هذه التطبيقات، ودعم الشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجال التكنولوجي المتقدم من دولة الإمارات والعالم.